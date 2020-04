"Tátovi ani neřekli, že má Covid-19," stěžuje si syn pacienta na nemocnici

Janův tatínek byl v nemocnici původně hospitalizovaný kvůli zlomenině pánve. Putoval na oddělení LDN, kde se měl následně nakazit koronavirem. Podle vyjádření syna 75letého seniora nebyla možnost se s mužem žádným způsobem spojit. Měl mít u sebe sice mobilní telefon, ten však prý byl vybitý. Rodina nakaženého seniora měla zdravotníky opakovaně žádat, aby telefon nabili. "Tvrdili, že na to zapomněli," řekl pan Jan.

Přímo do nemocnice se zoufalé rodině prý dovolat nepodařilo, pouze jednou za 14 dní měli obdržet informaci, že zdravotní stav tatínka je dobrý. Pětasedmdesátiletý senior do nemocnice putoval již v únoru, kdy si při úrazu zlomil pánev. Podle vyjádření jeho syna to bylo v době, kdy Česko ještě nemělo žádný potvrzený případ koronaviru a jeho tatínek tak neměl tušení, že se světem šíří pandemie. Na pokoji, kde otec pana Jana leží, má být údajně celkem šest pacientů a všichni jsou prý zcela odříznutí od světa.

Poslechněte si celý rozhovor s panem Janem:

"Tatínek vůbec netuší, že vypukla nákaza, že je zamořený celý svět i Česká republika, vypnuli jim televizi s tím, že dezinfikují stěny, takže televize nemůže běžet. Jsou bez jakéhokoli zdroje informací, sestry tam chodí v kompletních oblecích, tatínek netuší, proč je mají, neví o své diagnóze," svěřil se TN.cz pan Jan.

K pacientům podle jeho slov sestry chodí pouze výjimečně a celé oddělení je izolované. Kromě jídla a léků se prý pacientům péče nedostává, přestala docházet i rehabilitační sestra a pacientům se údajně dělají proleženiny, protože není, kdo by jim pomohl se přetočit do jiné polohy.

"Tatínek brečí do telefonu a prosí, ať si ho vezmu domů, že tam tímhle způsobem nechce umřít, chce jít domů," svěřil se pan Jan. Nemocnice podle jeho slov začala komunikovat až po zásahu Petra Čecha, náměstka pro léčebnou péči. Tatínek také podle Jana nemá horečku a když se ho ptali, zda nemá kašel, nechápal, proč by ho měl mít. Údajně neví, jaké jsou příznaky koronaviru. Sám pan Jan ani nikdo jiný z jeho rodiny se prý nemocí nenakazil.

To, že by vnímání 75letého seniora snad bylo zkreslené, pan Jan vylučuje. "Nemyslím si, že by tatínek nevěděl, co mluví. Potřebovali jsme s ním řešit nějaké finanční záležitosti a odpověděl naprosto suverénně, naprosto v pořádku," prohlásil s tím, že každý pacient by měl mít právo na informace o svém zdravotním stavu a nechápe tedy, že jeho tatínka neinformovali o tom, že se nakazil Covidem-19. Psychicky je na tom prý nakažený senior zle. Zoufale chce jít domů a téměř nejí.

"Situaci jsme komentovali už několikrát, nevím, jestli rodinní příslušníci mají pocit, že někde něco vázne, nebo někdo něco dostane později, než tomu bylo před koronavirem. Jsme v nouzovém stavu, všechna péče je mnohem těžší, komplikuje veškerou práci. Sestry mají na sobě několik vrstev ochranných pomůcek, které jsou neprodyšné, špatně se v nich dýchá, jsou nepohodlné. Neustále dokola musíme vysvětlovat už stokrát řečenou pravdu," oponoval v rozhovoru pro TN.cz mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Ošetřovatelská péče pro seniory je dle jeho slov mimořádně náročná i bez komplikací, které se pojí s ochrannými opatřeními. Zdravotníci musí pracovat v neprodyšných dvouvrstvých ochranných oblecích, ve kterých se potí a ochranné brýle se jim prakticky neustále zamlžují. Možnost si na chvíli odpočinout a například se napít podle Sulka sestry nemají a k tomu, aby se napily nebo najedly, se prý dostanou až po skončení směny.

"To je pořád to stejné dokola. Sestřičky slouží 12hodinové služby v těžkých podmínkách, kdy musí nosit několikavrstvé ochranné pomůcky, které nejsou úplně ideální. O každého pacienta na oddělení následné péče je postaráno v maximální míře. Spekulace o tom, že se někdo o někoho nestará, nebo se stará málo, absolutně odmítáme. Sestřičky mají také rodiny, jsou to mámy od rodin, mají své rodiče a bojí se, že koronavirus zanesou domů, pracují s pacienty nakaženými Covid-19," hájí zdravotníky Sulek s tím, že za jejich odpovídající práci by vložil obě ruce do ohně.

Exkluzivní záběry, které Thomayerova nemocnice poskytla redakci TN.cz, ukazují, jak probíhá příprava zdravotních pracovníků na výkon jejich práce. Zdravotní sestřičky jsou oblečené do ochranných overalů, chrání je také rukavice a brýle či obličejové štíty. Předtím, než například přejdou k ošetření či hygieně pacienta, je na jejich ochranné obleky ještě aplikován dezinfekční postřik.

Už tak na psychiku náročné práci prý nijak nepřidává, když na účet zdravotních sester padá obvinění, že například 14 dní nemyjí pacienty. Jako psychologická pomoc pro zdravotníky byla v uplynulých dnech zřízena speciální telefonní linka, na kterou se mohou obrátit pro tak důležitou psychickou podporu. Právě podpora a vlídné slovo je podle mluvčího Thomayerovy nemocnice to, co lékařům a sestrám v posledních dnech pomáhá nejvíce.