Vláda chce nižší DPH na vstupné i pro hotely. Kadeřníci možná odloží štíty

Ministerstvo financí předloží vládě protikrizový daňový balíček, který by měl pomoci podnikatelům a firmám v době koronakrize. Ze současných 15 na 10 procent by se měla snížit DPH u všech ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a také na sportovní události.

Nižší by měla být daň také na sportoviště jako jsou fitness centra nebo plavecké bazény. Do sazby 10 procent pak budou spadat i vleky, a sjednotí se tak podmínky mezi nimi a lanovkami.

Balíček snižuje také silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny, a to o 25 procent. U daně z příjmů si fyzické i právnické osoby budou moci uplatnit daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období, která předcházejí tomu, v němž vznikla.

"Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018," vysvětlil mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Kompenzační bonus pro OSVČ a s.r.o by podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měli z třetiny platit kraje a obce. Uvedla to v rozhovoru pro Novinky.cz.

"Podnikatelé v dobrých časech odváděli daně nejen do rozpočtu státu, ale i samospráv. A to podle toho, jak stanovuje rozpočtové určení daní. Nyní v časech horších právem očekávají pomoc. Svůj podíl na záchraně živnostníků navíc obce a kraje dostanou zpět," uvedla Schillerová.

Dostanou ho zpt prostednictvm vy spoteby, zachovnm podnikn na svm zem a dky masivnm dotanm programm ze sttnho rozpotu. Zskaj na investice vce, ne je bude kompenzan bonus vbec stt. Nen na mst dn panika, ale rychl a spravedliv pomoc ekonomice. — Alena Schillerov (@alenaschillerov) May 25, 2020

Obce by také měly získat více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí. V současnosti to jde u nemovitostí postižených živelnou pohromou, nově i v případě dalších mimořádných událostí, jako je pandemie nebo třeba průmyslová havárie. Návrh také zkrátí lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty - z 60 na 40 dnů.

Kromě toho by měla vláda jednat také o otevření většiny hraničních přechodů, kontroly pak budou jen namátkové. Při vstupu do Česka bude nutné dokládat negativní test na Covid-19. Na podobnou úroveň jako před pandemií by se režim na hranicích mohl vrátit v polovině června. Ministři by také mohli zrušit povinnost pro kadeřníky, aby k rouškám nosili i štíty.

Ještě před odpoledním jednáním vlády se sešla také tripartita - tedy zástupci kabinetu, odborů i zaměstnavatelů. Ti se shodli například na tom, že by se na podzim měl konat mezinárodní strojírenský veletrh.

Nepohodli se ovšem v otázce další podpory firem v rámci programu Antivirus - hlavně pokud jde o malé společnosti a takzvaný kurzarbeit, tedy zkrácenou pracovní dobu.

Šéf odborové centrály Josef Středula se na tiskové konferenci po tripartitě nechal slyšet, že je zásadně proti tomu, aby se firmám pomohlo tím, že jim stát odpustí sociální pojištění.

"To považuji za narušení důchodového systému, což je extrémně nebezpečné. Je potřeba hledat zdroje jinde než v sociálním pojištění," domnívá se Středula.

Že byl tento bod na jednání hodně výbušný, potvrdil i vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který přiznal, že bouřlivá jednání očekává právě i na zasedání kabinetu.

"Malé firmy je rozhodně třeba podpořit, ale je otázka, jakým způsobem. Odpuštění sociálního pojištění je dle mého názoru jednodušší, protože společnosti nemusejí podávat žádosti," zamýšlí se Havlíček.