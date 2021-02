Nouzový stav je zřejmě protiústavní! Právníci podávají žalobu

Většina právníků se shoduje, že opětovné vyhlášení nouzového stavu je protiústavní. Pokud vláda vyhlásí nouzový stav bez schválení poslanců, podle ústavního právníka Aleše Gerlocha ho může Sněmovna ihned zrušit.

"Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zrušit," popsal Gerloch pro televizi Nova.

Pokud by k tomu došlo, tak má vláda další možnost. "Pokud Poslanecká sněmovna zruší tento nouzový stav, tak bude vláda postupovat podle zákona na ochranu veřejného zdraví," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Žádná z opozičních stran ale podle něj zatím mimořádnou schůzi nesvolala.



Advokát Petr Němec na twitteru již oznámil, že na členy vlády podal trestní oznámení k Městskému soudu v Praze. Vyhlášení nouzového stavu je podle něj protiústavní a vážně poškozuje právnické osoby a podnikatele.

Podal jsem na leny vldy trestn oznmen k MSZ v Praze. Protistavn vyhlen nouzovho stavu a na to navzan opaten zpsobuj vnou poruchu v innosti prvnickch a fyzickch osob podnikatel. Tedy jde o iny dle ustanoven 329 a 330 TZ. — Petr Nmec (@SemSuchar) February 14, 2021



V neděli večer se předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nechal slyšet, že také zvažuje podání stížnosti u Ústavního soudu. Vláda totiž podle něj nouzový stav za těchto okolností vyhlásit nemohla. "Ještě není 100% potvrzeno, že na ústavní stížnost skutečně dojde. Je to hlavně věcí Poslanecké sněmovně, takže chci počkat než se sejde," řekl Vystrčil ve Snídani s Novou.

Velmi ostře se do vlády pustil bývalý premiér Mirek Topolánek. "Věta "za 14 dní si to zopakujeme" je výborný výsledek kolektivní naivity Asociace krajů. Nevím, co jim slíbil, ale právě teď jim nas*al na hlavu," uvedl Topolánek na adresu premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že vláda nouzový stav vyhlásit mohla, protože ji požádali hejtmani. "Pokud by vláda znovu o své vůli vyhlásila nouzový stav, dalo by se to chápat jako obcházení ústavy. Teď byl vyhlášen na základě žádosti hejtmanů podle krizového zákona," myslí si Hamáček.

Na nedělní tiskové konferenci vláda své rozhodnutí zdůvodnila žádostí hejtmanů, kterým by stav ohrožení na řešení současné epidemiologické situace údajně nestačil. Stav ohrožení vyhlašuje každý hejtman zvlášť a platí jen na území jeho kraje. Pravomoci jsou přitom oproti nouzovému stavu omezené.

Podle vlády se tak jedná o "jinou skutkovou podstatu, než o kterou se opíral stávající nouzový stav", který končí o půlnoci z neděle na pondělí. O tom, že se jedná o nový nouzový stav a nikoliv o pokračování toho stávajícího, podle Vystrčila není pochyb.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vládní postup vysvětloval v Televizních novinách. Podívejte se na jeho vyjádření: