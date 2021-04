Nový ministr odpověděl na vaše otázky. Popsal plán rozvolňování

Ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger (za ANO) je od středečního poledne novým ministrem zdravotnictví. Nahradil Jana Blatného, o jehož konci se sice dlouho spekulovalo, přímo od premiéra se o něm ale končící ministr dozvěděl jen pár hodin před odvoláním. Jaké plány má Arenberger v řízení boje s pandemií?

Ve Snídani s Novou jsme mu položili otázky, na které jste chtěli slyšet odpovědi. Nový šéf resortu zdravotnictví chce co nejdřív umožnit nakupování v kamenných prodejnách, prioritou je také otevření lázní. Rovněž vysvětlil, proč budou žáci muset nosit roušky, když se budou pravidelně testovat.

Kdy přijde vláda s dalším rozvolňováním?

"Snažíme se na těch kritériích co nejintenzivněji pracovat. Připravujeme další možnosti rozvolňování. Teď jsme využili toho luxusu, že jsme od pondělí mohli otevřít první stupně základních škol a posledních ročníků školek. To je výrazný počin. Budeme připravovat další možnosti rozvolnění, ale vždycky si počkáme na čísla, která se objeví s odstupem od takovéhoto kroku. Posledním milníkem byly Velikonoce. Uvidíme, jak to zahýbá se statistikami. Zopakuji ale svůj apel. Chraňme se stále dál, jako kdyby jsme byli v tom nejtvrdším lockdownu.

Nakupování na internetu je nepohodlné, kdy otevřete obchody s oblečením pro dospělé?

"Je to pravda, já jsem si také košili koupil na internetu. Možná jste si včera všimli, jak mi neseděla. Jsem také ten typ, který si raději projde regály a vyzkouší si na sobě, jestli se výrobce trefil s číslem. Jsem pro to obchody co nejdřív otevřít. Možná přijdeme s neočkávaným řešením, jakým způsobem umožnit nakupování, aby to nebylo riziko a dalo se otevřít co nejdříve."

Budeme moct s negativním testem nakupovat v obchodech a využívat služeb?

"To je právě ta otázka. Když máte negativní test a prodavačka taky, můžete se u pultu setkat. Nějak takhle uvažujeme. Není to vaření z vody, které bychom vymysleli v Česku. Takové experimenty už probíhají třeba v částech Německa. Je potřeba se na to podívat po vyhodnocení, máme už nějaké vzory a podle toho budeme postupovat dál. Určitě nějaký denní nebo dvoudenní ticket s osvědčením o negativním testu je jedno z řešení, o kterém bude potřeba uvažovat."

Proč musejí mít školáci roušky, když se testují?

"Do doby, než je výsledek testu známý, určitě ty roušky by měly být. Testy ale nejsou úplně stoprocentní, jak antigenní, tak ani PCR, takže ta dvojitá ochrana není úplně špatná, určitě zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko přenosu infekce."

Kdy pustíte do školek nejenom předškoláky a bude to před otevřením služeb?

"Některé služby je potřeba propojit s otevřením školek. My jsme tak vlastně postupovali, protože i první vlna návratu je spojená s tím, že je potřeba koupit nějaké oblečení nebo papírnické potřeby. Objevila se diskuse, že by školka měla být otevřená celá, protože ne všechny školky jsou tak velké jako v Praze. Není to ale jednoduché, nelze dělat selektivní výběr, kdo smí a kdo nesmí do školky, proto jsme se rozhodli pro toto řešení. Jakmile se to osvědčí a nezmění to epidemickou situaci, určitě budeme pokračovat, aby maminky nemusely sedět doma s dětmi."

Proč se stále nemůže do lázní, když by to pomohlo vyléčeným z covidu?

"Intenzivně se snažíme epidemiologicky dořešit tuto situaci. Lázně jsou jedním z preferenčních bodů, které musíme řešit, protože pro pacienty po covidu je to velmi aktuální téma. Mají dechové potíže, problémy s psychikou, zhoršují se jim některé jiné choroby, takže lázeňská péče je namístě a intenzivně o tom přemýšlíme."

Sotva se uvolnila lůžka v nemocnicích, mluví se o pomoci jiným státům. Není lepší obnovit plánované zákroky?

"Myslím, že sousedským státům určitě budeme poskytovat nějakou morální pomoc. Mezistátní přesuny pacientů nebývají dramatické, i my jsme to využili pouze v jednotkách. Stejně tak bychom postupovali teď, ale samozřejmě chceme poskytnou maximální služby naší populaci. Je potřeba rozjet plánovanou péči, péči pro naše občany. Česko poskytuje opravdu špičkovou zdravotní péči, chtěli bychom v tom pokračovat a rychle se vrátit do situace před pandemií."

Proč jste přijal nabídku stát se ministrem?

"Mám rád náročné výzvy. Kdyby člověk seděl stále při zemi, nevyužije plně svůj potenciál. Je to složitá záležitost, ale na nabídku jsem asi dostatečně intenzivně neřekl ne, je to i moje vlastní vina a jsem prostě takový. Uvidíme, jestli mě to nespláchne."

Jak dlouho se chystáte zdržet ve funkci?

"Jak dlouho bude potřeba a jak dlouho budu vyhovovat. Horké křeslo ministra zdravotnictví je něco normálního nejen v pandemii, ale i mimo ni. Před mojí pracovnou je tolik fotek ministrů, že už je to opravdu sympatická galerie a já jsem už 23. ministr zdravotnictví od vzniku samostatného Česka."