Obchody se chystají na zavření! Jak to bude v supermarketech vypadat?

Většina obchodů bude muset zavřít. Supermarkety budou muset omezit svou nabídku jen na základní potřeby. V Česku to tak bude vypadat jako na Slovensku, kde pásky nebo cedule zakazují přístup do některých částí obchodu. Zjednodušeně řečeno - v hypermarketech a supermarketech nekoupíte to, co neseženete ani v malých obchodech s potravinami.

"Úseky, které nebudou moct být otevřené, označíme páskou," uvedl mluvčí obchodního řetězce Václav Koukolíček.

Týkat se to bude například oblečení, elektroniky nebo hraček. Podle svazu obchodu ale není jasné, co přesně do takzvaných základních potřeb spadá.



"Měly by to být třeba drobné věci do domácnosti. Například když vám praskne žárovka, měli byste mít šanci si jí koupit. Podle mě všechno, co potřebujete pro malé děti je potřeba a mezi nimi je velká šedá zóna, kdy bez koberce se obejdete, ale pokud potřebujete útěrky, proč byste neměli šanci si je koupit?" neví prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Martin Prouza.



Prodejci navíc přijdou o tradiční povánoční výprodeje. Vyprodávat sezónní zboží tak zřejmě začnou až to opatření umožní.



Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pro podnikatele kompenzace, které budou záležet na délce uzavření jejich provozoven. "Vláda ráda slibuje, ale když dojde na lámání chleba, tak víme, že v těch programech pomoci je spousta děr. Například nevztahuje se to na spoustu firem, nevztahuje se na spoustu nákladů. Vláda slíbila kompenzaci nájmů, ale nájmy jsou maximálně třetina fixních nákladů," řekl Prouza.



Podnikatelé můžou podle ministerstva získat za říjen, listopad a prosinec celou náhradu komerčního nájmu. Doteď to mohla být jen polovina.

