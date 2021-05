Objevila se vietnamská mutace! Je nakažlivější a šíří se vzduchem

Ve Vietnamu se objevila nová mutace koronaviru. Jde o kombinaci už známé indické a britské varianty. Podle tamního ministerstva zdravotnictví je nakažlivější a šíří se vzduchem. A to prý může být i důvod, proč se v zemi během několika málo dnů objevila řada nových ohnisek.

Až doteď se Vietnamu dařilo držet epidemii pod kontrolou. V posledních dnech ale země zaznamenává rekordní počty nakažených.

"Po sekvenování genů u nově zjištěných pacientů jsme objevili novou variantu, která je kombinací indické a britské. Přesněji řečeno, je to indická varianta s mutacemi, které původně patřily britské variantě," uvedl vietnamský ministr zdravotnictví Nguyen Thanh Long.

Vietnamští experti zatím víc informací o nové variantě neřekli. Během několika dní prý ale zveřejní vše, co zatím vědí.

Ohniska nákazy se ve Vietnamu objevují nejčastěji v severních průmyslových provinciích země. Dělníci tam v továrnách pracují v těsné blízkosti. Často jde o závody světových značek, jejichž produkce a export je pro Vietnam klíčový.

Problém s očkováním

Situaci se znepokojením sleduje Tchaj-wan. Také tento někdejší premiant ve zvládání pandemie zaznamenává prudký nárůst nových případů. A bojuje s nedostatkem vakcín.

Zatím je naočkovano asi jen procento tamní populace a zdravotnictví je pod obrovským tlakem. Tchaj-wan navíc obvinil Čínu, že záměrně zablokovala dodávku vakcín Pfitzer/BioNTech na ostrov.

"Někteří pacienti prostě jen leží na stolech. Hrozí, že městská nemocnice kvůli nedostatečné kapacitě zdravotníků přestane přijímat nové pacienty s koronavirem," bojí se Guo Kuiyingová, předsedkyně odborového svazu nemocnic Tchaj-peje.

Návrat do normálu

Naopak v Portugalsku to vypadá, jako by žádný koronavirus neexistoval. Do Porta dorazili britští fotbaloví fanoušci sledovat sobotní finále fotbalové ligy mistrů mezi Manchestrem City a Chelsea.

Tamní radnice zavedla řadu opatření, která mají šíření nemoci minimalizovat. "Jsou to chvíle k oslavám. Je ale chyba, že když zápas končí v 10, tak už v půl 11 musí být zavřené bary. Lidé budou nakonec v ulicích pít předem nakoupený alkohol. V takovýchto dnech by bylo lepší, kdyby nechali všechno otevřené a lidé by se tak více rozprostřeli," myslí si obyvatel města.

Na dodržování pravidel v ulicích Porta dohlíží také stovky policistů.