Obří komplikace na železnici! Kvůli Děčínu stojí vlaky až v Rumunsku

Víkendové bouřky s přívalovými dešti zničily železniční trať mezi Děčínem a německým Bad Schandau. Vlaky se tak z Česka nedostanou do Drážďan ani nikam dál. Provoz osobních spojů se má obnovit do pondělní 23. hodiny, nákladní vlaky ale nepojedou další dva týdny. Pocítili to až v Rumunsku, zásilky budou nejspíš muset převzít kamiony.

Železniční trať mezi Děčínem a německou obcí Bad Schandau zůstává po sobotních bouřkách s lijáky stále zaplavená. Znamená to obří komplikaci pro osobní vlakovou dopravu a ještě větší pro tu nákladní.

Správa železnic (SŽ) s pomocí hasičů v neděli odpoledne odklidila nejzasaženější část kolejí u Dolního Žlebu. Průjezdná je jedna kolej, vlaky se na ni zatím nevrátily. Čeká se na dokončení oprav na německé straně hranic.

Hotovo by mělo být do konce pondělí. "Od kolegů z Deutsche Bahn (Německé dráhy) máme informaci o posunutí termínu obnovení provozu v úseku Děčín – Bad Schandau na dnešní 23. hodinu," informovala v pondělí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

I poté ale bude podle Správy železnic provoz pouze jednokolejný. Voda totiž podemlela pilíř železničního mostu, oprava prý potrvá několik dní. Až potom se mají vlaky vrátit na obě koleje.

Cestující dálkových vlaků EuroCity směřujících do Drážďan, Berlína a někdy až do Hamburku musejí v Ústí nad Labem přestoupit na autobus náhradní dopravy. "Do té doby (do obnovení provozu na poničené trati, pozn. red.) nahrazujeme vlaky EC linky Ex 5 autobusem v úseku Ústí nad Labem – Dresden Hbf. a zpět," upřesnila Rajnochová.

Mnohem horší vyhlídky mají nákladní vlaky. Ty přes úsek Děčín – Bad Schandau neprojedou dva týdny. "Veškerá nákladní doprava přes tento přechod je zastavena s očekávaným termínem zprovoznění do 14 dnů. Za komplikace se omlouváme," uvádí ČD Cargo.

Nákladní vlaky stojí podle experta na železniční dopravu Oldřicha Sládka od Rumunska po Děčín. Náklad se bude zřejmě muset přeložit na kamiony. "Alternativní řešení budou průběžně projednávána s jednotlivými zákazníky," dodává ČD Cargo.

Silné bouřky poničily i řadu dalších míst v Ústeckém kraji: