Očkovací pasy dostaly zelenou. Začít fungovat mají ještě před létem

Očkovací cestovní pasy dostaly v Evropské unii zelenou. Řecko už je akceptuje ve styku s Izraelem i Kyprem. Sedmadvacítka plánuje digitální certifikáty, které by měly i českým turistům umožnit cestovat tam, kde je budou uznávat. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by systém pro lidi očkované proti koronaviru měl začít fungovat už v květnu, tedy před letní sezónou.

Bez testů, podstupování karantény nebo dalších opatření při cestování. Unijní země by měly mít takzvaný zelený digitální pas ještě před prázdninami.

"Realisticky vidím, že použití certifikátů nebo očkovacích pasů by skutečně mohlo být otázkou května," řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) televizi Nova.

Evropská komise v týdnu oznámila, že představí legislativní návrh tento měsíc, podle Petříčka by to mělo být 17. března. "Cílem je postupně umožnit bezpečný pohyb v Evropské unii nebo v zahraničí - za prací nebo cestováním," uvedla na twitteru její předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Po urychlení přípravy pasů volají hlavně státy na jihu Evropy, které spoléhají na letní sezónu a návrat turistů. Třeba Německo a Francie nechtějí, aby použití covid pasů diskriminovalo ty, kteří se nemůžou nebo nechtějí nechat očkovat. Průkaz by měl proto zohledňovat i poslední výsledky testů na covid.

"Ideální by bylo, aby to byl společný postup, abychom měli stejné podmínky pro všechny a aby tato věc byla digitální. Abychom tam mohli mít kromě očkování i potvrzení o testech tak, aby zde vznikl nástroj pro cestování v rámci Evropské unie," dodal Petříček.

"Byl bych velice nerad, kdyby byla nějaká databáze, kam by se nacpala veškerá data všech Evropanů a potom to odtud uniklo. Já si myslím, že by pro cestování stačilo prokazovat se negativním testem," oponoval europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Rakousko chce očkovací pasy používat bez ohledu na shodu v Unii.