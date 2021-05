Očkování pro všechny už od června! Babiš posunul termín o měsíc

Registrace k očkování pro všechny lidi v České republice, kteří jsou starší 16 let, by se měla otevřít o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pořadu Čau lidi řekl, že by se měla spustit nejpozději 1. června.

Očkování v České republice pokračuje a již ve středu 5. května se otevře systém pro další věkovou skupinu. "Otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let. Těchto lidí je podle naší evidence 690 tisíc," oznámil premiér Babiš. Někteří z nich už ale naočkovaní jsou, protože například pracují ve školství nebo ve zdravotnictví.

Vláda tak dodržuje plán, že se každý týden věkový limit pro očkování posouvá o pět let. Po dosažení hranice 40 let by se měl systém otevřít pro všechny zájemce nad 16 let.

Ministerstvo zdravotnictví dosud mluvilo o tom, že to bude v červenci. Premiér ale v neděli oznámil, že by to mělo být nejpozději 1. června. "Doufám, že nejpozději 1. června otevřeme pro všechny," řekl Babiš.

Momentálně má v České republice ukončené očkování přes milion lidí. Další milion má alespoň první dávku. První dávku má už 74 % osob starších 80 let a 70 % lidí ve věku 70 až 79 let.