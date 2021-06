Očkování proti covidu pro děti: Babiš naznačil, kdy by mohlo začít

Hostem Televizních novin TV Nova byl v pátek večer premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, kdy by mohly být k dispozici vakcíny pro děti od 12 let.

Moderátor Televizních novin Rey Koranteng se v přímemém přenosu ptal premiéra Babiše na to, kdy by se mohly dostat k očkování děti ve věku od 12 let.



"Děti už dnes můžeme očkovat, hlavně ty, který bohužel mají astma nebo cukrovku nebo jiné chronické nemoci. Co se týče plošného očkování, bude dobrovolné a se souhlasem rodičů, myslíme si, že vakcíny budou k dispozici v dostatečném množství až ke konci července," odpověděl Babiš.



V rozhovoru přišla řeč také na vakcíny od společností Johnson & Johnson a AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví totiž oznámilo, že je budou dostávat jen lidé nad 60 let. "Je to doporučení, ne zákaz, daný lékař musí posoudit stav pacienta. Ty vakcíny jsou bezpečné," ujistil premiér. Na celý rozhovor se můžete podívat pod titulkem článku.