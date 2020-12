"Jsem strašný zbabělec," řekl Zeman k vakcíně. Babiš čeká na slovo lékaře

První dva lidé, kteří dostali vakcínu proti covidu-19 ve Velké Británii, jsou už teď světovými hvězdami. Kdo by měl dostat vakcínu jako první v Česku, se zatím neví. Podle strategie očkování ministerstva zdravotnictví by to měl být senior nebo člověk, který trpí chronickými nemocemi.

Margaret Keenanové z Velké Británie bude za týden 91. Je velmi vitální a na svůj věk rozhodně nevypadá. Vakcínu dostala v univerzitní nemocnici v Coventry.

Druhý na řadě byl 81letý William Shakespeare, muž, jehož jméno zná díky slavnému jmenovci každý. Zkrátka zpopularizovat vakcínu je a bude prioritou každé vlády na světě.

"Rozhodně to nebyla jména a osoby vybrané náhodou, mělo to svůj záměr. I u nás by to měl být nějaký senior a pak zástupce vlády. Myslím, že se tím budou na ministerstvu zabývat, je to důležitý startovací bod," uvedl Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.

Naši ministerští úředníci asi nebudou hledat 85letého Aloise Jiráska, ale příklad by měli jít nejenom svým voličům čelní představitelé státu.

"Musíme přesvědčit lidi, že to očkování je pro jejich zdraví," prohlásil předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

A kdo by měl přijít na řadu jako první? "U nás je 32 lidí jménem Švejk, tak bych to dal Švejkovi," myslí si jeden z dotázaných. Češi by rádi viděli jako prvního naočkovaného i prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Babiše.

Jenže ten zatím neví, jestli by souhlasil s tím, že se stal prvním očkovaným u nás. "Měl jsem krevní chorobu a už 51 let nemám slezinu, takže musí říct lékař, jestli by to bylo možné," vysvětlil Babiš.

Rozhodný postoj nezaujal ani prezident Miloš Zeman, který navíc trpí cukrovkou. "Víte, já jsem strašný zbabělec a já se nerad nechávám píchat dokonce i do prsu, natož do ruky a do žíly," řekla hlava státu Frekvenci 1.

Podle Chlíbka ale právě absence sleziny nebo cukrovka jsou nemoci, které už samy o sobě organizmus oslabují, a proto by takto nemocní lidé měli stát první ve frontě na očkování.