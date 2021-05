Očkování v Česku nadále zrychluje. V květnu navíc dorazí nové vakcíny

Ve středu se v Česku podařilo naočkovat přes 76 tisíc lidí, což je druhý nejvyšší počet za den od začátku vakcinace. Odborníci odhadují, že do pár týdnů by měla být překročená slibovaná hranice 100 tisíc naočkovaných denně. V květnu totiž do České republiky dorazí dvojnásobné množství dávek než minulý měsíc.

V ordinacích praktických lékařů je nedostatek vakcín a lidé čekají na první i na druhou dávku. Někteří praktici už to nevydrželi a očkování ukončili. "My jsme se takhle nerozhodli, my jsme byli donuceni okolnostmi," uvedl lékař Tomáš Garnol.



Teď se nejspíš blýská na lepší časy. K praktikům mají jít všechny dávky Moderny, které do Česka dorazí. Květnová dodávka vakcín by měla urychlit očkování i ve vakcinačních centrech. "Té vakcíny má přijít asi 350 tisíc kusů. My od toho očekáváme, že se očkování u praktiků výrazně zrychlí," řekl Petr Šonka ze Sdružení praktických lékařů (SPL).



Podle vakcinologů by konečně mohla padnout hranice 100 tisíc naočkovaných denně. Dosavadní maximum bylo 77 tisíc dávek. Ve středu jsme se k němu se 76 tisíci přiblížili. "Dosáhli jsme 25 procent proočkovanosti dospělé populace. To je podobné číslu, co má Německo," podotkl vakcinolog Roman Chlíbek.



Pirátská strana v Evropě prosazuje, aby vakcíny mohla vyrábět všechna farmaceutická zařízení, která to dokážou a mají potřebná povolení k výrobě léků. "Ty vakcíny by byly podstatně snáze dostupné a to by umožnilo naočkovat celé lidstvo rychleji,“ vysvětlil pirátský poslanec Mikuláš Peksa.



V praxi by to znamenalo, že společnosti, které vakcíny vyvinuly, by přišly o miliardové zisky. Nápad už podpořily Spojené státy a podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se o tom bude jednat i v Evropské unii. "Do určité míry to znamená znárodnění patentu. Nejsem si jistý, jestli to je něco, co bychom měli podporovat," dodal Šonka.

Dvě dávky vakcíny proti koronaviru nemusí stačit, účinnost se časem může snižovat. Podívejte se, u jakých vakcín to hrozí nejvíce: