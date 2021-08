Odhaleno! Co všechno o nás vědí WhatsApp a Instagram? PŘEHLED

Soukromí uživatelů sociálních sítích je věčně probírané téma. WhatsApp lidé považují za bezpečný, často však zapomínají, že dávno patří Facebooku. To stejné platí také o Instagramu. Přinášíme přehled vašich osobních dat, která tyto aplikace posílají do své mateřské firmy.

Nejpopulárnější chatovací aplikace WhatsApp a nejoblíbenější sociální síť Instagram patří už několik let Facebooku. Jak upozornil portál The Sun, společnost upravila podmínky jejich používání k obrazu svému a změny se dotýkají rovněž soukromí uživatelů.

Na WhatsAppu jsou vaše osobní data ve větším bezpečí než na Instagramu. To, co se z něj o vás může Facebook dozvědět, je omezeno šifrováním. Obsah zpráv i telefonátů tak zůstává pouze mezi vámi a protějškem, s nímž si píšete. Facebook neshromažďuje ani seznam vašich kontaktů.

Zato se k němu dostane vaše telefonní číslo a informace o zařízení, na němž WhatsApp používáte. Z čísla také pozná, z jaké jste země. Ví, kdy jste se naposledy přihlásili a monitoruje způsob, jakým se v aplikaci pohybujete a co za funkce nejčastěji potřebujete. Dozví se, kolik zpráv jste poslali a kolikrát jste přes WhatsApp telefonovali.

WhatsApp prý posílá data do Facebooku, pouze "když je to nezbytné za účelem rozšiřování bezpečnosti a čestnosti". Pokud používáte WhatsApp, Facebook bude vědět, zda máte i některé z jeho dalších aplikací.

Instagram na rozdíl od WhatsAppu šifrování nemá, a tak se zaměstnanci Facebooku mohou dostat k obsahu vašich soukromých zpráv. Jedná se navíc o veřejnou sociální síť, jejíž podstatou je sdílení fotek a videí. Facebook se tak o vás může dozvědět cokoliv, co o sobě přes Instagram prozradíte. Sám to otevřeně přiznává v podmínkách používání.

Kromě toho, co sdílíte, se do Facebooku dostanou přesné informace o lokalitě, kde jste pořídili fotku či video nebo o datu jejich vzniku. Jestliže jste si do Instagramu importovali seznam kontaktů z mobilu, předali jste ho automaticky Facebooku. Aplikace také sleduje, jak se v ní chováte, a vyhodnocuje, jaký obsah na ní konzumujete nejčastěji. Ví, s kým a jak dlouho jste v kontaktu.

Instagram rovněž získává informace o stavu baterie vašeho telefonu, signálu nebo místu v jeho paměti. Facebook tato data používá k vylepšování svých ostatních aplikací. Když jste si o něčem s někým psali na Instagramu, nebývá ojedinělé, že na to pak natrefíte třeba v reklamě na Facebooku.

