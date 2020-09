Omezte rodinné oslavy. Prymula šokuje svými kontroverzními výroky

Roman Prymula byl dříve náměstkem ministerstva zdravotnictví, dnes je vládním zmocněncem pro vědu a výzkum. Podléhá přímo premiérovi a v boji proti koronaviru má pouze poradní hlas. I přesto jeho názory výrazně rezonují českou společností.

Omezení rodinných oslav

"V tuto chvíli si myslím, že je dobré omezit různé rodinné oslavy. Omezit počty osob, které tam jsou, protože bohužel na rodinných oslavách se setkáváme s masivním šířením," prohlásil Prymula.

Podle něj bychom měli pořádání rodinných večírků omezit alespoň v následujícím měsíci. "Když budeme věřit tomu, co řekl pan Prymula, tak všichni zpanikaříme. A nejhorší smrt je z vyděšení," sdělila reportérce TV Nova jedna z dotázaných.

Omezení hromadných akcí

"Co se týká hromadných akcí a podobně, tak ty si myslím, že budou centrálně zakázány. To znamená, že bude snaha, aby tyto aktivity minimálně teď neprobíhaly," řekl Prymula.

"Situace je dost vážná. Jak moc, to se ukáže už tento a další nejbližší týdny. Efekt roušek se projeví až za určitou dobu a teď už sám o sobě nebude stačit, bude nutné přidat i represivní protiepidemická opatření," vyjádřil se epidemiolog Rastislav Maďar.

Druhá vlna

Prymula také prohlásil, že se potýkáme s druhou vlnou epidemie. "Virus nikdy nezmizel. Druhou vlnou bychom současnou situaci mohli nazvat, kdyby nebyly žádné případy a potom se znovu objevily. Ale tak to není," tvrdí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Na jaře se Prymula pohádal s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o tom, kdy by se měly přestat nosit roušky. Šokoval také doporučením, aby lidé žili v menších komunitách a prohlásil, že se uzavřou hranice až na dva roky. "Občas pan Prymula něco řekne a my na to potom jenom reagujeme," postěžoval si premiér na jaře.

"Pan Prymula stále patří mezi nejdůležitější tváře. Jeho názory nezapadají, ale je vidět, že politici už ho neprotežují," okomentoval Prymulovo postavení politolog Jan Kubáček.