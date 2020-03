ON-LINE: V Česku je 214 nakažených, otestovány byly čtyři tisíce lidí

Počet nakažených v Česku stoupl na 214. Kvůli koronaviru v Česku nadále platí nouzový stav - úderem půlnoci začnou platit další mimořádná opatření. Cizincům už nebude umožněn vstup do Česka, zatímco Češi naopak nebudou moci vycestovat.

Hlavní události



- V Česku je 214 pacientů s koronavirem.



- Od soboty jsou uzavřené restaurace a obchody s výjimkou potravin, lékáren a některých dalších.



- Od půlnoci začne platit zákaz vycestování do zahraničí. Cizinci naopak nebudou vpuštěni na území Česka.



- Koronavirem se ve světě nakazilo přes 156 tisíc lidí. Více než 5 800 pacientů nemoci podlehlo.

Počet nakažených koronavirem v Česku činí 189. Otestováno bylo celkem 4 065 lidí. Během neděle však budou známy výsledků dalších testů. Během 24 hodin se počet potvrzených případů zvýšil o 64, což je doposud nejvyšší nárůst.

Mezi nakaženými je 19 dětí ve věku do 14 let. Koronavirus se potvrdil u 12 chlapců a sedmi dívek. Nakažených seniorů nad 65 let, kteří jsou nejohroženější skupinou, je 32. Ve všech věkových skupinách mezi pacienty převažují muži.

Kvůli koronaviru proto vláda neustále přijímá další a další opatření v závislosti na vývoji situace. Úderem půlnoci se Česko ocitne v podstatě v izolaci. Začne totiž platit zákaz vycestování do zahraničí. Lidé, kteří pracují v blízkém příhraničí mají v tomto případě výjimku, budou však muset doložit, že jsou zaměstnáni ve vzdálenosti 100 kilometrů od českých hranic.

Od půlnoci bude zároveň zakázán vstup cizinců na území České republiky. Výjimku představují ti, kteří mají v Česku trvalý či přechodný pobyt nad 90 dní a rovněž cizinci, jejichž přicestování je v zájmu státu.

Koronavirus se nadále šíří i v zahraničí. Celkově se nakazilo už více než 156 tisíc lidí a přes 5 800 pacientů nemoci podlehlo. Zatímco v Asii se situace ustálila, Evropa se podle Světové zdravotnické organizace stala epicentrem pandemie. Nejhorší situace je v Itálii a ve Španělsku.

Česko není jediným státem, který přijímá razantní opatření.