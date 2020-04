Opět do obchodů, fitka i zoo. Ale pořád v rouškách. PŘEHLED ZMĚN

Vláda díky příznivému vývoji počtu nemocných s Covid-19 zrychlila původní plán uvolňování opatření. A tak si ode dneška znovu můžeme zajít nakoupit do větších obchodů, do zoo či knihovny. Přesto ještě stále nejde o běžný provoz, vše má svoje specifika.

Proto jsme pro vás připravili velký přehled toho, co už se nově může a zároveň toho, co je ještě stále tabu, nebo funguje v omezeném či pozměněném režimu.

"S ohledem na to, že pokračuje příznivý vývoj onemocnění a Velikonoce ani první vlna uvolňování se na křivce neprojevily, můžeme si dovolit náš plán mírně urychlit. Rozvolnění každé oblasti však s sebou nese přísná hygienicko-epidemiologická pravidla. A ta je nyní opravdu důležité dodržovat, abychom čísla nakažených nadále udrželi pod kontrolou,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

1. Otevření obchodů do plochy 2500 metrů čtverečních (mimo těch v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních)

Nejdůležitější novinkou platnou právě ode dneška je otevření i větších obchodů. Přesto mají nákupy stále specifika - lidé od sebe mají udržovat dvoumetrové rozestupy, ideálně by měl každý zákazník mít 10 metrů čtverečních jen pro sebe.

"Na místě bude dostupná dezinfekce rukou. Roušky u zákazníků i zaměstnanců jsou samozřejmé. Personál bude pracovat v rukavicích a rukavice budou pro klienty na vyžádání. Plochu provozovny je možné přehradit páskou nebo jinak, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr," informuje ministerstvo zdravotnictví.

Obchody také mají hlídat, aby se lidé nehromadili u vchodu a omezit různé odpočinkové zóny, aby se nakupující neshromažďovali v nich. Svízel představuje nákup oblečení - to si totiž není možné vyzkoušet na místě. A jakékoli reklamované svršky půjdou na tři dny do "karantény", během níž nebudou k dispozici. Zkoušení bot je přípustné, ale ne naboso.

Zelenou ale vláda nedala všem obchodům a provozovnám.

"Rozvolnění neplatí pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem zvenku, dále pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby); pro kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko; restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko; školní jídelny s výjimkou výdeje přes okénko mimo provozovnu a zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost. Manipulace s knihami a dalším podobným zbožím bude probíhat výlučně v rukavicích ze strany personálu. Pro zákazníky bude povinná dezinfekce rukou u vstupu a doporučená u výstupu z prodejny knihkupectví," vypočítává ministerstvo.

2. Otevření knihoven

Knihomilové se mohou znovu vypravit mezi regály nejen do knihkupectví, ale také do knihoven. Ale ani v nich to nebude jen tak.

"Po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících dvou dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny," instruuje resort zdravotnictví.

3. Provoz autoškol a výcvik řidičů

Zpět k výuce se mohou vrátit i zájemci o řidičák nebo ti, kteří si chtějí řízení osvěžit. Teorie se ale má vyučovat jen v menších skupinkách do pěti účastníků. S rozestupy, rouškami a dezinfekcí rukou u vstupu do učebny.

"Jízdy by měly probíhat striktně pouze za účasti žáka a učitele. Před započetím jízd si žák i učitel dezinfikují ruce a výuka probíhá po celou dobu s ochranou dýchacích cest žáka i učitele. Po skončení dojde k dezinfekci předmětů," shrnuje ministerstvo zdravotnictví.

4. Posilovny a fitness centra

Povolený je čerstvě také provoz fitness center a posiloven, ale je tabu využívat šatny nebo sprchy v nich. Opět se musejí dodržovat rozestupy (10 metrů čtverečních na jednoho cvičícího), povinná je rouška (nebo jiná pokrývka úst a nosu) a je nutné dezinfikovat stroje, činky i další nářadí i "cestičky", kudy zákazníci procházejí.

"Je také možné realizovat individuální tréninky typu 1:1. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně dva metry a dodržena maximální obsazenost osmi cvičících plus trenér," uvádí ministerstvo.

5. Zoologické, botanické a dendrologické zahrady

Češi se také ode dneška mohou vypravit za zvířaty, květinami či stromy do příslušných zahrad. Opět to ale má několik háčků. Otevření se totiž zatím týká jen venkovních prostor, ne uzavřených pavilonů. Lístky se nedají koupit na místě, ale jen online. Platí taky limit 150 návštěvníků na hektar plochy zahrady v jeden den.

Povinné jsou roušky, lavičky postavené dál od sebe, prodej občerstvení jen z automatů nebo přes výdejní okénko.

6. Novinky pro studenty vysokých škol

"Od pondělí je také umožněna osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a je umožněna také osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení do 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, a na klinické a praktické výuce a praxi," uzavírá velký přehled ministerstvo zdravotnictví. Na mladší studenty přijde řada až později.

7. Obecná pravidla

Stále platí povinnost nosit roušku a podle Vojtěcha se se zakrytými obličeji budeme muset popasovat ještě tak dva měsíce. Jak vyplývá z předchozích řádků, dbát se musí také na rozestupy. A lidé se stále nesmějí shlukovat více než v deseti. Podrobný manuál ke změnám od 27. dubna si můžete prostudovat přímo na stránkách ministerstva zdravotnictví.

