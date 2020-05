Otevírají kadeřnictví i zahrádky, vrací se školáci. PŘEHLED, co se mění

Začala další vlna uvolňování opatření. Od pondělka mohou Češi zajít ke kadeřníkovi nebo na masáž, otevřely se také galerie nebo zahrádky restaurací, v menším počtu se vrací také někteří školáci. Není to ale bez omezení. Podívejte se, co všechno je od 11. května v opatřeních jinak.

Kadeřnictví a další salóny

Od pondělí mohou otevřít kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, kosmetické, regenerační a rekondiční služby. Zákazníky ale může personál obsluhovat jen s dvojitou ochranou obličeje, to znamená s rouškou a štítem. Před a po každé službě si musí vydezinfikovat ruce a vyměnit rukavice.

Mezi klienty pak musí být alespoň dvoumetrové rozestupy, týká se to i čekárny. Provozovatelé by to měli zajistit, což znamená například vylepit nápisy "nesedat" na některá sedadla. Platit by lidé měli především bezkontaktně kreditní kartou.

Nákupní centra a další obchody

Otevřít mohou také nákupní centra kromě stravovacích služeb a obchody nad 2500 metrů čtverečních. Jak nakupující, tak personál ale budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla. Lidé by se neměli zdržovat v odpočinkových zónách.

Provozovatelé by pak měli zajistit dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky a dohlížet na zákaz shlukování. Někteří se chystají regulovat počet lidí uvnitř. U vstupu do obchodů bude muset být umístěna dezinfekce a přehled pravidel.

Od pondělí už se bude také moci zkoušet oblečení a obuv, pokud si zkoušející vydezinfikuje ruce. Oděvy, které zákazníci přinesou k výměně nebo reklamaci z domova, budou obchodníci na 24 hodin skladovat odděleně od ostatního zboží. Po uplynutí této doby je mohou znovu prodávat.

Česko se podle ústavních právníků brzy vrátí do normálu. Podívejte se na reportáž TV Nova:

Restaurační zahrádky

I na nich budou muset lidé dodržovat povinný odstup 1,5 metru jeden od druhého, pokud nesedí u jednoho stolu. Většina provozovatelů proto odstraní některé stoly, aby se lidé na sebe nemačkali. Mezi zahrádkou a kolemjdoucími po chodníku musí být pevná bariéra, případně také 1,5 metru rozestup.

Na zahrádce je možná obsluha, číšníci ale musí mít rukavice. Lidé si po dobu jídla nebo pití mohou sundat roušky a na toaletu budou moci do restaurace. Před usazením nových zákazníků pak musí personál vydezinfikovat židle a stoly.





Jaká pravidla budou platit ve školách? To se dozvíte v druhé části článku: