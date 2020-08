Mezi demonstranty prý padají české granáty! Ministerstvo to prověřuje

Běloruská policie o víkendu tvrdě zakročila proti demonstrantům, které rozehnala pomocí slzného plynu, zábleskových granátů a vodních děl. Na internetu se také objevili fotografie, které ukazují, že policie používá zábleskové granáty vyrobené v České republice.

"Nemáme informace, že by ČR povolila vývoz neletálních zbraní do Běloruska, na tento materiál je uvaleno obchodní embargo. Ověřujeme to,“ vyjádřil se pro Seznam Zprávy ministr zahraničí Petříček (ČSSD).

Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štichové nemůže ministerstvo potvrdit nebo vyvrátit pravost záběrů, které se objevily na internetu a sociálních sítích. "ČR dodržuje embargo EU, které platí už téměr 10 let. Vývoz tohoto materiálu z ČR do Běloruska je tedy zakázán. Nemůžeme však vyloučit, že se do Běloruska dostal za pomoci překupníků, nebo před rokem 2011," dodává Štichová.

Snímky zábleskových granátů, které měly vybuchovat mezi demonstranty:

Podle předběžných výsledků zvítězil ve volbách dosavadní prezident Alexandr Lukašenko se 80 % hlasů. Běloruská opozice hlásí, že si prezident výhru zajistil zatýkáním a falšováním hlasů. Situaci odsoudil také český premiér Andrej Babiš (ANO).