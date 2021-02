Pandemický zákon schytal tvrdou kritiku, Babiš ho bude řešit s opozicí

Kvůli opětovně vyhlášenému nouzovému stavu se v úterý sejdou premiér Andrej Babiš a zástupci opozičních stran. Řešit by měli zejména pandemický zákon, který se nelíbí Pirátům a STAN. Označili návrh zákona za podraz na lidi, podle nich je to okopírovaný text, který poslanci odmítli projednat už v loni v květnu.

Podle koalice Pirátů a STAN vláda porušila slib občanům, hejtmanům i opozici, protože místo projednání návrhu od opozice předložila stejný návrh, který poslanci již odmítli kvůli tomu, že nezohledňuje odškodnění, neodůvodňuje nařízení a koncentroval by moc do rukou kabinetu a ministra zdravotnictví bez parlamentní kontroly.

"Je to od vlády podraz na občany, protože předložila téměř doslovně okopírovaný text, který poslanci již v květnu odmítli projednat. A měli dobrý důvod – ve vládní verzi chybí na rozdíl od té naší parlamentní kontrola, která by zajišťovala odůvodněnost opatření. Neřeší se v ní kompenzace pro poškozené, lepší ochrana lidí proti nesmyslným zákazům před soudem. Není tam ani covidové testování na pracovištích nebo rozumnější nastavení trestů tak, aby neplatily zvýšené tresty za činy nesouvisející s pandemií," uvedl Jakub Michálek, šéf poslaneckého klubu Pirátů.

Právě pandemický zákon by měl být jedním z hlavních témat úterní schůzky Andreje Babiše se zástupci opozičních stran, která by měla začít kolem 11 hodiny.

Opoziční verze pandemického zákona stojí na několika základních bodech. Ten by zavedl takzvaný pandemický stav schvalovaný a ukončovaný Sněmovnou, během kterého lze vydávat mírnější opatření po skončení nouzového stavu. Zákon zavede nutnost odůvodnit každé jednotlivé opatření a popsat jeho přínos, bude zde garance férového a jasného postupu náhrady škody pro každé jednotlivé opatření. Nově by měl mít občan, který se bude cítit opatřením neprávem poškozen, možnost obrátit se rychle na Nejvyšší správní soud. Návrh také počítá s tím, že by bylo možné převést úředníky bez práce dočasně do krajských hygienických stanic.