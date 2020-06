Parta v BMW řádí i po smrti kumpána, při jehož nehodě zemřeli tři lidé

Na adresu mladého muže v "bavoráku" a jeho motoristicky podobně vybavených přátel se na sociálních sítích snesla vlna kritiky. Tragédii, jejíž jedinou přeživší je čtyřletá dívenka, která se podle informací TN.cz má ve čtvrtek podrobit operaci, mají lidé stále v živé paměti. Řidičům, kteří mají tendence si plést silnici se závodní dráhou, desítky komentujících vzkazují ostrá varování.

"Borci by potřebovali dotáhnout do nemocnice, kde leží to dítě, co přežilo. Taková konfrontace s následkem jejich chování by snad mohla trochu zabrat," rozčílil se na facebooku Zdeněk L. "Jak musíš bejt blbej, abys tohle předváděl na silnici a ještě si to nahrál na instagram a označil tam svoje kámoše?" ptá se uživatel Tom.

Právě skutečnost, že si přátelé mladíka, který za svou vášeň pro ostrou jízdu zaplatil životem – a nejen svým – své kousky nahrávali, rozzuřilo přispěvatele do běla. Už "pouhé" hazardování s vlastním životem považují za otřesnou zábavu, skutečnost, že samozvaný závodník "s sebou" vzal i dva nevinné lidi, navíc rodiče, rozpoutala téměř veřejný lynč.

"Jde o ten princip, že se mají potřebu i přes to všechno chovat tak arogantně a jak naprostí č****i, místo toho, aby sklopili hlavu a řekli si po té nedělní nehodě jejich kámoše (kterého teď zapírají), tady je fakt už něco špatně, musíme se trochu zklidnit. Bohužel asi naivní představa, že se tohle stane," napsal na facebookovou stránku věnovanou dopravě pan Petr.

Právě on také připojil příspěvek, ve kterém, kromě Petrova osobního názoru na počínání nezodpovědných řidičů hodnotí i podíl viny jejich mrtvého kamaráda na nedělní tragické nehodě. Připojil navíc také screeny fotografií a videí, kterými se kamarádi 27letého řidiče Petra chlubili na instagramu.

Skutečnost, že tak činili krátce po nehodě, za kterou dle prvotních závěrů policie zřejmě mohla rychlá a neukázněná jízda jejich parťáka v bavoráku, je dle komentujících zřejmě vůbec netrápila. Na svá auta i údajné řidičské umění byli zjevně pyšní. Poté, co jeden z nich zveřejnil video z doby krátce před nehodou, kde je částečně zachyceno předjíždění řady pomalu jedoucích aut protisměrem a přes plnou čáru, si většina z nich své instagramové účty přenastavila na soukromé.

Ještě nedávno se svými kousky rádi chlubili. Mimo jiné i drsňáckým vystupováním při hovoru s muži zákona:

To komentující považují jednak za zbabělost, ale dílem také za alespoň malé přiznání toho, že podobná záliba v riskantních honičkách po silnicích mohla být příčinou smrti rodičů čtyřleté Viktorky. "Já jsem jezdil asistenčku. Kolikrát jsem tam byl dříve než IZS. Tahal jsem ženy, muže, děti polámané z auta. Večer jsem se pozvracel a vypil flašku vodky, abych se uklidnil. Tyhle z**** to nikdy nepochopí, dokud neskončí v lepším případě na vozíku, a pak brečí," zuří přispěvatel Lessa.

S 30letou Janou a 41letým Radkem, kteří byli oběťmi nedělní tragické srážky s mladíkem v BMW, se rodina rozloučí ve středu 10. června. Jejich přátelé, řidiči z povolání, jim chtějí prokázat úctu dlouhým smutečním zatroubením. S odchodem mladých přátel se nedokáží smířit.

Zveřejnění snímků či videí, kterými se ještě do nedávna chlubili na instagramu, kamarádům řidiče, který dle dosavadních závěrů policie nehodu zřejmě zavinil, není příliš po chuti. "Domnívám se, že by to vůbec ničemu neprospělo a mohl bych tím poškodit ostatní osoby," vyjádřil se jeden z milovníků bezohledné jízdy.

Ten maskování své záliby dotáhl ještě dál. Kromě změny svého instagramového účtu z veřejného na soukromý také vyměnil popisek, který ho usvědčoval z vlastnictví bavoráku za "bezpečnější" tvrzení o tom, že jezdí ve Škodě Favorit. "Jezdit absolutně bez mozku možná vypadá na instagramu dobře u dalších dementních vrstevníků, ale v novinách a v televizi už to opravdu dobře nevypadá, až se něco podobného zase stane," zhodnotil na facebooku uživatel Petr.