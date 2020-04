Plošné testování začne ve středu. Prymula řekl, jak bude probíhat

Určit rychlost uvolnění vládních opatření by mělo plošné testování. To by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo začít ve středu, přesné informace se ale lidé dozvědí pravděpodobně až den předem.

Koronavirová nákaza se v České republice v poslední době pravděpodobně dostává pod kontrolu, tvrdá opatření by se tak v příštích týdnech měla začít uvolňovat. O tom, jak rychle bude uvolňování probíhat, by měly rozhodnout výsledky plošného testování. To by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mělo začít ve středu, pár dní před jeho spuštěním ale přesných informací stále moc není.

"Studie se stále ještě připravuje, její podrobnosti se dozvíte brzy," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Podobně se vyjadřoval také Vojtěch. "Chceme studii představit v úterý na tiskové konferenci, poté by měla být spuštěna od středy," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Informace o odběrech, které se týkají tisíců obyvatel, se tak dozvíme na poslední chvíli.

Co tak zatím o plošném testování víme?

Studie budou probíhat v Praze, jižní Moravě, na Litoměřicku a Litovelsku, jejich cílem bude zjistit promořenost obyvatel Česka. Schválila je už i etická komise. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který jako začátek plošného testování původně odhadoval pondělí, se budou testy týkat asi 27 tisíc lidí. Případně odhalený vysoký počet nakažených přitom nebude nutně znamenat problém.

"Znamenalo by to, že ta epidemie může skončit v podstatně kratší době, než si myslíme. Protože bychom zjistili, že obrovský počet případů probíhá tak, aniž bychom věděli, že tady vůbec jsou. Ta epidemie s takto vysokou mírou imunity v populaci by v podstatě mohla skončit do dvou měsíců, řekl Prymula, který o testování hovořil již na začátku dubna.

Použitelný vzorek testovaných by pak v Praze mohl vznikat podobně jako u průzkumů veřejného mínění, kdy se lidi vybírají podle různého pohlaví, věku a dalších kategorií, na jiných místech ale půjde někdy o náhodný výběr.

"V některých případech by to měl být čistě náhodný výběr, proveden statisticky. Ti lidé budou oslovováni, jestli souhlasí s tím, aby se tohoto vyšetření zúčastnili, nebo ne. A v Praze se to udělá tak, že tam budou různé kohorty podle věku a ti lidé budou dobrovolně docházet a budou odebíráni," vysvětlil Prymula.

Ten očekává, že testy odhalí podstatně vyšší číslo nemocných, než které zatím uvádějí oficiální statistiky."Pokud jde o Prahu, může se stát, že opravdu nezachytáváme ty lehčí případy. Takže pokud tam evidujeme 1 300 pozitivních, tak jich může být třeba dvakrát tolik, tedy 2 600. Ale můj horní odhad je, že by mohlo být v podstatě třikrát tolik lidí, kteří se s virem setkali," odhadoval Prymula.

Zatímco ve třech lokalitách budou probíhat klasické testy, v Praze by se podle něj měli používat rychlotesty, které ale můžou být podle lékařů nepřesné. "Klasická studie, kdy se bude odebírat i žilní krev, bude probíhat spíše na Moravě. V Praze to musí být rychlé, takže tady budeme primárně dělat rychlotesty. Budou tu tři odběrová místa, během tohoto týdne vše doladíme," dodal Prymula.

Plošné testování na koronavirus zatím proběhlo v některých domovech pro seniory, v Jihomoravském kraji byli takto otestování někteří bezdomovci. Preventivně testuje zahraniční pracovníky například i petrochemická společnost Unipetrol.