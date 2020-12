Po ČR zpřísní opatření i Slovensko, chystá se na vánoční lockdown!

V Česku od středy platí přísnější mimořádná opatření, například restaurace musí zavírat už v osm večer, také je zakázáno popíjet alkohol venku. I Slovensko se připravuje na zpřísnění, těsně před Vánocemi by měl být podle všeho u našich sousedů vyhlášen částečný lockdown.

To, že se Slovensko chystá na takzvaný částečný lockdown, potvrdil po téměř šestihodinovém jednání ministr vnitra Roman Mikulec, uvádí portál tvnoviny.sk.

Přísnější bezpečnostní opatření by měla začít platit před Vánocemi, podle TV Markíza by měl lockdown trvat nejméně do 10. ledna, vše závisí na epidemiologické situaci v zemi.

Zatím není přesně jasné, jaká opatření by měla být zavedena, ministr vnitra ani premiér Igor Matovič nic konkrétnějšího nezveřejnili.

Slovenský hlavní hygienik Ján Mikas avizoval potřebu zpřísnit nařízení už před jednáním krizového štábu. Podle něj by měla význam celoplošná opatření. Diskuzi o zpřísnění opatření potvrdil i slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle něj není nutné všechno zavírat, je ale potřeba snížit mobilitu lidí.

Podle portálu tvnoviny.sk už od pátku budou muset majitelé restaurací a dalších uzavřít své zahrádky, které dosud mohli provozovat. Další detaily lockdownu by mělo přinést středeční jednání vlády.

