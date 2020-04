Podniky řeší, zda lidi vyházet, či je platit dál. Tak jako tak jim hrozí krach

To, co vláda chystá, bude rozhodující pro většinu podnikatelů. Přestože jim nabízí určité kompenzace, rozhodně to nestačí na pokrytí všech nákladů spojených s výpadkem. Většina z nich se potýká s výraznými finančními problémy a neví, jak zaplatit své zaměstnance. Řada firem uvažuje o konci a propouštění.