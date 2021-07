Podvodníci útočí na klienty bank stále víc! Zneužívají i čísla policie

Až šestinásobně se oproti loňsku zvýšily útoky podvodníků na klienty bank. Policie uvedla, že k vylákání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví pachatelé dokonce zneužili i telefonní číslo sekretariátu Národní centrály proti organizovanému zločinu. Poslední případ podvodu je z Pardubic.

Začalo to telefonátem z údajného call centra. Neznámý muž ženě sdělil, že si chtěl někdo jejím jménem vzít půjčku, ale banka tuhle transakci zamítla. Poté ženě uvedl, že jí ještě bude volat kolega z bezpečnostního oddělení. A skutečně po půl hodině se ozval další muž, který poškozené sdělil, že se musí zablokovat její karta.

A aby nezůstala bez hotovosti, ať si peníze vybere a prostřednictvím bankomatu vloží finance do jakési rezervní peněženky. Vyděšená žena to udělala a rázem přišla o více než 100 tisíc korun.

Pachatelé účinně pracují se strachem a panikou svých obětí. Někdy se vydávají za bankéře, jindy za policisty. Tyto podvody umocnila pandemie, lidé totiž více využívají právě online prostředí.

Policie proto vydala několik základních rad: Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily či zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení. Nezadávejte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu.

Policie dopoledne uvedla, že k vylákání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví pachatelé dokonce zneužili i telefonní číslo sekretariátu Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policisté ale nikdy přihlašovací údaje do internetového bankovnictví či údaje k platebním kartám od občanů nepožadují. V případě pochybností by měli vždy lidé kontaktovat svou banku nebo rovnou policii.