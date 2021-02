Politici se bouří proti nouzovému stavu. "Protiústavní," říká Vystrčil

Oznámení, že vláda na žádost hejtmanů vyhlásí další nouzový stav, vyvolala na politické scéně bouři. Mnozí považují takové rozhodnutí za protizákonné. O rozporu s ústavou mluví i řada právníků.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) píše v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a členům vlády, že nesmí konat proti vůli Poslanecké sněmovny.

"Ústavní a zákonnou úpravu rozhodně nelze vykládat tak, že vláda může obcházet vůli Poslanecké sněmovny bezodkladným vyhlášením nouzového stavu, i kdyby ji o to požádali hejtmani. Žádost hejtmanů vůli Poslanecké sněmovny nepřebije. Jako předseda Senátu, jehož povinností je strážit a ctít ústavní pořádek této země, si dovoluji vás na tento fakt důrazně upozornit," napsal Vystrčil.

Pan pedseda Sentu Milo Vystril potvrzuje roli Sentu jako strce stavnosti a dlby moci.

Dopis premirovi a lenm vldy: Nouzov stav nelze proti vli PSP vyhlsit ani na popud hejtman.

Zaslou si sdlen. pic.twitter.com/nv4F6hPyxF — Ondej Dostl (@dostalondrej) February 14, 2021

Dohodu hejtmanů a vlády ostře kritizuje dlouholetý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09), který se v lednu vzdal mandátu. "Pokud sněmovna vládě nouzový stav neprodloužila a vláda tak učiní na žádost hejtmanů, pak bude porušena Ústava, princip dělby moci a vláda bude demonstrovat opovrhování Poslaneckou sněmovnou i voliči," uvedl.

Petr Fiala (ODS) zase vyzval vládu k jednání s opozicí. "Snad i premiér konečně pochopil, že jednání s opozicí je pro zvládnutí pandemie nutné. Nelze jen prodlužovat nouzový stav. Nefunguje to, patříme k nejhorším v Evropě. Ve spolupráci s našimi hejtmany jsme přiměli vládu po měsících nečinnosti k jednání o úpravě krizové legislativy," napsal.

Tak si jako krajsk zastupitel km, kde ti hejtmani vzali zmocnn k tomu navrhnout vld nestavn vyhlen nouzovho stavu. — Pavel Telika (@Telicka) February 14, 2021

Středočeský zastupitel Pavel Telička (Hlas) postup vlády nechápe. "Tak si jako krajský zastupitel říkám, kde ti hejtmani vzali zmocnění k tomu navrhnout vládě neústavní vyhlášení nouzového stavu," kroutí hlavou.



Zatím není jasné, jak přesně bude vláda postupovat. Premiér a ministři to ještě neřekli.

Vyhlášení nouzového stavu v rozporu s rozhodnutím Sněmovny je protiústavní i podle místopředsedy legislativní rady vlády Aleše Gerlocha. "Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zrušit. Protože by to vláda vyhlašovala nově, musela by uvést, v čem jsou důvody, ale nikoli stejné, protože s tím nebyl dán souhlas," řekl uznávaný právník.

I podle experta na ústavní právo Jana Wintra by mohla vláda bez souhlasu Sněmovny vyhlásit stav nouze jen z jiného důvodu, než byl ten dosvadní. "Kdyby bylo zítra zemětřesení, tak samozřejmě může vláda vyhlásit nouzový stav okamžitě z důvodu zemětřesení, ale pokud by vyhlásila nouzový stav z důvodu pandemie, tak je to vlastně prodloužení nouzového stavu," prohlásil.