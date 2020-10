Porušování opatření: Jaký trest hrozí za noc v hospodě či akci pro víc lidí

Pokuta, ale i vězení. Rozpětí trestů za porušení protiepidemických opatření je široké. Přitěžující okolností je i nouzový stav, který v Česku platí do 30. listopadu. Úplně jasno není okolo postihů za hromadné akce s větším počtem účastníků, než je povoleno. Řešily by se ale zejména jako přestupky, řekl TN.cz právník Jan Kolesár.

Ve vnitřních prostorech nesmí na akci přijít více než 10 lidí, venku se pak hranice zastavila na 20 účastnících. Tresty za porušení tohoto nařízení v Česku zatím nepadly.

"Je to samozřejmě primárně porušení na úseku přestupku," řekl TN.cz právník Jan Kolesár. Za přestupek hrozí napomenutí, pokuta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Pořadatelé a účastníci by tak s největší pravděpodobností odcházeli s peněžitým trestem.

"Umím si ale představit, že by to mohlo dosáhnout i trestněprávní intenzity a sankce. V takovém případě by šlo o trestný čin obecného ohrožení. Musel by tam být například člověk, u kterého by existovalo riziko dalšího šíření nákazy," dodal Kolesár s tím, že pořádání akce by podle něj ani při větším počtu zúčastněných nebylo trestným činem.





Jasno ale podle Kolesára bude až ve chvíli, kdy soud rozhodne o konkrétním případu. "Zatím to judikováno není. Soudy doposud nebyly konfrontovány s tím, že by to musely posuzovat. Dokud to nějaký státní zástupce nedotáhne do fáze obžaloby a o ní nebude soudem rozhodnuto, tak nebudeme vědět, jak se k tomu ta soudní instance postaví," uvedl.

Hříšníkům ale může přitížit nouzový stav, který vláda Andreje Babiše (ANO) vyhlásila od 5. října na 30 dní. "Nouzový stav je obecně přitěžující okolnost. Určitě se to na výši potenciálních trestů projeví. Vliv na to může mít i to, zda se akce konala za komerčním, nebo soukromým účelem," pokračoval právník. Promluvit do případného vyšetřování může i hygiena.

Celé znění krizového opatření o omezení hromadných akcí:

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 k přijetí krizového opatření s účinností od 5. do 18. října 2020 [pdf]

Výjimku z omezení shromažďovacího práva mají zejména členové domácnosti. Pokud v jednom bytě či domě bydlí 20 lidí a uspořádají si společný večírek, nařízení tím neporuší. Mezi další výjimky patří výkon povolání, podnikatelská činnost, účast na svatbě, registrovaném partnerství či pohřbu.

Karanténa, roušky, hospody

Za porušení nařízené karantény pak hrozí i vězení. "Vedle toho je i otázka nějaké náhrady škody, pokud někdo vědomě chodil a přenášel nákazu. To už by nebylo obecné ohrožení, ale ohrožení nemocí," konstatoval Kolesár.

Pokuty už policisté rozdávají například za nedodržování povinnosti nosit v uzavřených prostorech roušku. Vyšplhat se mohou až do 10 tisíc korun, většinou se ale pohybují v řádech pouhých stokorun.

Často kontrolují také dodržování stanovené otevírací doby restaurací, hospod nebo barů. Ty musejí mít od 22 hodin až do šesti ráno zavřeno. Hostů mohou provozovatelé vpustit pouze tolik, kolik mají v podniku židlí, a k dispozici musí být dezinfekce. Za porušení opět hrozí pokuta, která se ale ve správním řízení může vyšplhat až do výše tří milionů korun.

Nestane se však, že by policie někoho zadržela za to, že po zavíračce pil v hospodě pivo. "Policie nemá právo tyto lidi zadržet jenom pro tu skutečnost, že tam sedí po zavírací době. Samozřejmě za účelem zjištění jejich identity, pokud by třeba někdo neměl občanský průkaz, by to možné bylo. Paušálně ale nemůže zastavit před hospodou anton a odvézt všechny lidi z hospody na Pankrác," vysvětlil Kolesár.

"Jedna věc je porušování těch právních povinností, ať už podle krizového zákona, anebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Druhá to reálné trestání a postihy. Můžeme sledovat, že zejména orgány činné v trestním, respektive přestupktovém řízení, především policie, se spíše chovají zdrženlivě. Pokud to přímo nebije do očí, tak až tolik nezasahují," uzavřel.

