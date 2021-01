ŽIVĚ: Poslanci rozhodují o dalším prodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna na čtvrtečním jednání rozhodne o tom, zda podpoří vládní návrh na další prodloužení nouzového stavu. Pokud by prodloužení zamítla, stav nouze by skončil v pátek 22. ledna. Proti prodloužení se vyjádřili zástupci Pirátů i STAN. Poslanci zasedli v 9 hodin. Jednání můžete sledovat ŽIVĚ v tomto článku.

"Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu hlavně z důvodu dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií. To se nám nemůže povést bez protiepidemických opatření. Stále máme v nemocnicích hospitalizováno 6390 našich občanů. Musíme dělat plošná opatření, a to bez stavu nouze nemůžeme. Říkal jsem to tady opakovaně a myslím, že všichni chápou, jak je to důležité," vyjádřil se k návrhu předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Zdůraznil také důležitost očkování a připomněl, že Česko má akutní nedostatek vakcíny. Spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a rakouským premiérem Sebastianem Kurzem prý apelovali na Evropskou komisi a Evropskou lékovou agenturu (EMA), aby schválila vakcínu od společnosti AstraZeneca.

Vyjádřil se také k možné distribuci ruské a čínské vakcíny do Evropy. "Mluvil o tom s kancléřkou Merkelovou a řekla, že pokud chce Rusko nebo Čína dodávat vakcínu do Evropy, má možnost požádat EMU o schválení. Není tu žádný politický přístup, pokud budou vakcíny v pořádku, Evropa s tím nemá problém. V únoru by navíc měla být zprovozněna výroba evropské vakcíny, abychom nemuseli být závislí na mimoevropských dodavatelích," řekl premiér.



Menšinová vláda ČSSD a ANO navrhuje prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Opozici se to nelíbí. Piráti by souhlasili s kratším prodloužením, ale jen pokud by se poslanci plánovali zabývat krizovou legislativou nebo výší nemocenské. SPD je striktně proti dalšímu stavu nouze.

Lídr sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček již ve středu po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že setrvání v nouzovém stavu je při aktuální epidemiologické situaci nezbytné.

"Musí pokračovat současná opatření. Bez nich není možné snížit tlak na zdravotnický systém. Vědí to i všichni poslanci, hlasování proti prodloužení nouzového stavu by pro byla rána pro zdravotníky. Přineslo by to rozvolnění všech nařízení, odchod vojáků z domovů pro seniory a odchod pomoci z nemocnic," řekl Hamáček.

"My ten návrh podpoříme pouze v případě, že uvidíme zásadní zlepšení politiky vlády. Máme tu nejhorší epidemiologickou situaci, myslíme si, že v důsledku chyb, které vláda udělala. Lidi je třeba motivovat, aby dodržovali nařízení, je třeba schválit krizový zákon a usilovat o cílená opatření," řekl ve Snídani s Novou předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Podle něj by opatření zacílená na boj proti pandemii neměla lidi připravovat o živobytí. Podobně situaci vidí také Jan Farský, první místopředseda hnutí a předseda poslaneckého klubu STAN.

"Vláda málo dělá pro to, aby ten nouzový stav mohla nějak ukončit nebo transformovat. My se sešli s ministrem Blatným spolu s Piráty a jednali o tom, co je třeba udělat pro to, aby stav nouze nebyl normálním stavem. Už tři měsíce leží ve Sněmovně možnost vzniku stavu nebezpečí, kde by zdaleka nebylo takovým omezením lidského života a nedával by vládě tak obrovské pravomoci," řekl Farský.

Je podle něj třeba jasně odůvodnit všechny zavedené restrikce, a ne je jen vydávat jednu za druhou. Takovou důvěru vláda dle Farského nemá, a navíc prý svým fungováním vlastní nařízení sama zpochybňuje. Dle jeho slov také není možné, aby lidé dopláceli na pobyt v karanténě. Naopak ocenil vstřícný krok ministra Jana Blatného (za ANO) při zveřejňování informací o vakcínách.

Proti prodloužení je také SPD, řekl to ve Snídani s novou předseda poslaneckého klubu hnutí Radim Fiala. Vládnoucí ano je naopak zcela pro, jak potvrdil předseda poslaneckého klubu strany Jaroslav Faltýnek.

Na nouzovém stavu stojí platnost všech opatření a zákazů proti šíření nákazy. Současný stav nouze platí od 5. října. O jeho prodloužení budou poslanci rozhodovat už popáté. Během jarní vlny pandemie trval 66 dní. Nyní to bude minimálně 109.





Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik ve Snídani s Novou připustil, že prodloužení nouzového stavu je nutné, domnívá se ale, že by postačilo i na kratší dobu než 30 dní:

SPD je dle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy striktně proti prodloužení nouzového stavu: