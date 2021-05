Přehled změn od pondělí: Sportovat může více lidí, povolují se večírky!

Školství

V oblasti školství dochází od pondělí k několika úpravám vládních nařízení. "Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně základních škol po celé České republice, 2. stupně pak v krajích Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Středočeském a v Praze," oznámil minulý týden ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Restaurace

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden potvrdil, že od pondělí se oficiálně otevřou zahrádky, ovšem za přísných opatření. Mezi stoly musí být vzdálenost jeden a půl metru, stejně tak od kolemjdoucích. A u stolu nesmí sedět více než čtyři hosté, tedy pokud nežijí v jedné domácnosti.

Na zahrádku si budou moci zajít návštěvníci, kteří se prokáží negativním PCR či antigenním testem, očkováním nebo ti, kteří nedávno prodělali covid-19. Provozovatelům restaurací však odpadá povinnost formuláře kontrolovat, zaručit se musí sami návštěvníci.

Na zprávu o otevření zahrádek majitelé restaurací čekali dlouhé týdny. Pro mnohé z nich ale nové rozvolnění neznamená příliš velkou změnu. Velká část z nich už zahrádky otevřela, prozatím ale fungovaly v režimu bez obsluhy.

Kultura

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) oznámil spuštění prvních kulturních akcí. Nově je možné rozjet venkovní kulturní akce s účastí až 700 diváků. Podmínkou je negativní test na koronavirus, odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19.

V týdnu od 24. 5. by se pak měla tato kapacita navýšit na 1000 účastníků venku a možné bude pořádat i vnitřní akce s 500 lidmi vždy při kapacitě maximálně 50 procent. Vždy ale bude nutné splňovat předem dané podmínky týkající se doby od posledního očkování nebo třeba testování.

Večírky a jiné akce

Od pondělí je možné opět pořádat oslavy, večírky, poutě nebo sportovní či taneční akce pro více než dva účastníky. Podle nového opatření vlády se ale může setkat maximálně 10 lidí uvnitř a 50 venku. Opatření se netýká svateb, u těch nadále platí, že sejít se může nanejvýš 30 lidí.

Podmínkou je, že všichni budou mít nasazený respirátor, musejí být otestovaní, případně mít potvrzení o očkování. Akcí se mohou účastnit i lidé, kteří covid-19 prodělali v posledních 90 dnech.

Sport

V pondělí mohou otevírat také vnitřní sportoviště a fitness centra. Budou tam platit podobná opatření jako v kultuře, tedy omezený počet návštěvníků, negativní test nebo očkování.

Nutné bude také dodržovat rozestupy alespoň dva metry, pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. U vstupu se lidé budou muset prokázat negativním testem, dokladem o očkování nebo o prodělání covidu-19. Sprchy a šatny musí zůstat zavřené.

Od 17.5. již nebude amatérský sport (organizovaný sportovními svazy) omezen pouze na děti a mládež do 18 let, ale sportovat mohou i dospělí. Venku tedy bude moci sportovat až 30 lidí.

Bazény a sauny si budou muset na otevření ještě počkat.

Pln je, e 17. 5. bude moct uvnit sportovat 10 lid, 30 venku. O tden pozdji 30 uvnit, 50 venku a 31. 5. 100 a 200. Ve stejn den by se mohly rozjet i amatrsk soute. Kdy se sla nakaench nezhor, v pondl by takov nvrh @ZdravkoOnline mohla schvlit vlda. — Andrej Babi (@AndrejBabis) May 13, 2021

Návštěvy v nemocnicích

V nemocnicích budou od tohoto týdne znovu povoleny návštěvy. Ministr uvedl, že návštěvy jsou povoleny, pokud budou dodržována hygienická pravidla. Při posledním povolení návštěv v lednu byly návštěvy možné pouze s respirátorem FFP2, směly trvat nejdéle půl hodiny a přijít mohli nejvýše dva lidé.

Návštěvy zoologických a botanických zahrad

Zoologické a botanické zahrady mohou naplnit kapacitu na 50 procent. Doposud to bylo 20 procent.

Očkování

Od půlnoci se v Česku spustila registrace k očkování pro lidi v kategorii 40 – 44 let. Oznámil to premiér Andrej Babiš po setkání s předsedou praktických lékařů, národní koordinátorkou pro očkování a s náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči. Část vakcín bude nově proudit přímo k praktickým lékařům, kteří si stěžovali na nedostatek. Mělo by se jednat o vakcínu Moderna, Pfizer bude chodit do očkovacích center. V květnu a červnu by se mělo jednat o 454 tisíc dávek.

