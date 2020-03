Překupníci šmelili s rouškami! Policie jich zabavila více než 700 tisíc

Podle všeho vláda o respirátorech a rouškách s majiteli fimy, které roušky patřily, vyjednávala. Ti se však snažili navyšovat cenu. "Na můj popud hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s policií podle krizového zákona zajistil téměř 700 tisíc roušek od firmy, která je měla dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu,“ napsal na Twitteru k případu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Objevily se také informace, že roušky byly nalezeny v areálu společnosti Lovochemie, která patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Mluvčí společnosti to ale vyvrací. "Ne, spojitost s Agrofertem vůbec žádná není. My máme informace pouze z médií. Údajně má jít o roušky a respirátory, které byly nalezeny a zabaveny u vietnamských obchodníků,“ říká mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Na případ mělo upozornit ministerstvo zdravotnictví. Jak dlouho o respirátorech a rouškách ve skladu vědělo, však není jasné. "Během nákupu respirátorů jsme narazili na spekulanty. Chtěli vydělat na naší snaze zajistit ochranu pro občany. Případ jsme ohlásili policii, které děkuji za bleskovou reakci,“ dodal ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Za roušku prý chtěla firma 31 korun, mělo se ale jednat o jednorázové prostředky s cenou asi 50 haléřů za kus. Statisíce roušek a respirátorů si rozdělí Ústecký kraj a ministerstvo vnitra.

Vláda byla poslední dny kvůli zajišťování ochranných pomůcek kritizována opozicí i některými lékaři a zdravotníky. S jejich nedostatkem se potýkají nemocnice, hasiči, policisté, sociální služby, obchodníci i běžní občané.

"My se všem omlouváme, ale když celá planeta začne nakupovat roušky a respirátory a všechny pomůcky, no tak zkrátka je to tak, jak to je,“ hájil se na tiskové konferenci vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

Během přepočítávání respirátorů objevili pracovníci celní správy navíc ještě 28 tisíc roušek.

"Domluvili jsme se s panem ministrem Hamáčkem, že to rozdělíme napůl. To znamená, že zhruba 14 tisíc roušek si převezme ministerstvo vnitra pro své potřeby a 14 tisíc roušek si převezeme my do Ústeckého kraje,“ řekl Oldřich Bubeníček (KSČM), hejtman Ústeckého kraje.

Majitelé zabavených ochranných prostředků mají nárok na náhradu v ceně obvyklé, tedy v ceně, za kterou je nakupuje stát.

Do Prahy už také dorazily rychlotestery. Na kbelském letišti dnes krátce před půl třetí ráno přistálo letadlo z Číny, které jich na palubě mělo rovných 150 tisíc.