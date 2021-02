O víkendu neočkujeme! Vakcínu od Moderny dostali v sobotu jen tři lidé

Očkování by mělo být vítěznou kartou lidstva v boji proti koronaviru. V České republice ale pokračuje stále poměrně pomalu. Velmi málo se očkuje především o víkendu, například v sobotu dostali vakcínu od firmy Moderna v celé republice jen tři lidé.

V České republice bylo podle dat ministerstva zdravotnictví provedeno více než půl milionu očkování. 207 tisíc lidí již dostalo obě vakcíny. Nejvíce se v Česku očkuje vakcínou od firmy Pfizer a BioNtech, naopak nejméně byla zatím využita vakcína od firmy AstraZeneca. Právě ta přitom měla vyřešit problém s pomalým očkováním, protože může být skladována v obyčejných lednicích a využít ji tak mohou i praktičtí lékaři.



Při pohledu na data ministerstva zdravotnictví je na první pohled vidět jeden z problémů pomalého očkování. Zatímco ve všední dny je naočkováno kolem 16 tisíc lidí, tak o víkendu se čísla razantně propadají, a to až ke zhruba dvěma tisícům denně.

Očkování v České republice

Například za poslední víkend bylo celkem provedeno 4 907 očkování a k naprosté většině z nich byla použita vakcína od firmy Pfizer a BioNTech. Vakcínu od firmy Moderna dostali v sobotu jen tři lidé, v neděli byla použita v 99 případech.

Očkování v České republice - Moderna

O moc lépe na tom není ani vakcína od firmy AstraZeneca. Zatímco v sobotu byla využita při 608 očkování, v neděli ji dostalo jen 112 osob.

Očkování v České republice - AstraZeneca

Právě vakcína od firmy AstraZeneca je přitom v Česku už několik týdnů a dostalo ji zatím jen minimum lidí. K 17. únoru bylo v republice využito 2 777 vakcín od této firmy, přestože jich měla Česká republika k dispozici 40 800.



Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se někteří senioři vakcíny od firmy AstraZeneca obávají a mohla by tak být využita pro očkování zaměstnanců škol. Mezi Čechy panují zejména obavy z její účinnosti. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka ale k obavám není důvod. "Tato vakcína je 100% účinná proti závažnému průběhu covidu, hospitalizaci a úmrtí. Člověk, který dostane tuto vakcínu, má jistotu, že po onemocnění covidem nebude mít těžký průběh a neumře," uvedl Chlíbek. To platí pro všechny věkové skupiny, včetně seniorů. Více informací najdete v tomto článku.

Anketa Šli byste se očkovat i o víkendu? Ano, raději než v pracovní den 37 58 hlasů Ne, preferuji pracovní den 0 0 hlasů Je mi to jedno, půjdu kdykoliv 47 72 hlasů Je mi to jedno, nepůjdu nikdy 16 24 hlasů Hlasovalo 154 lidí.

Ohledně víkendového (ne)očkování ministr již na začátku února řekl, že to jako problém nevidí. "Lidé, kteří provádějí očkování, jsou většinou ti, kteří se starají o všechny pacienty a na kterých je zátěž. I oni si potřebují odpočinout," řekl Blatný. "Nemyslíme si, že je to něco, co negativně ovlivnilo rychlost očkování," dodal.

Očkování by se ovšem mohlo zrychlit v březnu, kdy mají začít očkovat praktičtí lékaři a přijde také více vakcín. "V tomto týdnu přijde 196 tisíc vakcín. Další týden pak 176 tisíc," uvedlo v pondělí ministerstvo zdravotnictví.

Již brzy by mohla být v Evropské unii využita i vakcína od další firmy. Jak to momentálně s látkou od firmy Johnson&Johnson vypadá a jaká je její velká výhoda, se dozvíte v reportáži: