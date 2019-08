Při nákupu zájezdů si dejte pozor! Odborník radí, jak nepřijít o peníze

Pokud teprve plánujete svou dovolenou a chcete do zahraničí vyrazit třeba s cestovní kanceláří, nebo nějakou agenturou, tak buďte velmi opatrní. U některých z nich totiž můžete velmi snadno naletět a přijít nejen o zájezd, ale i o peníze.

Přibližně polovina lidí si každoročně kupuje zájezd k moři u cestovní kanceláře, nebo přes agenturu. Pro řadu z nich je důležitá hlavně cena. "Určitě cena a pak podle toho co nabízejí," řekla žena. "Podle toho co nabízí, především, co mě zajímá. Nikdy jsem nikomu nenaletěla, vždycky jsme se v pořádku vrátili," dodala další žena. "Vyberu si destinaci, pak si vyberu nejlepší nabídku," řekla další oslovená.

Právě to se ale může ukázat jako problém. Lidé by si měli před koupí dovolené ověřit několik věcí. Zatímco cestovní kancelář zájezd pořádá a vytváří, agentura ho pouze prodává. V případě koupě dovolené u agentury je tedy důležité ověřit si, s jakou cestovní kanceláří nakonec budete cestovat.

Cestovní agentura na rozdíl od cestovní kanceláře nemusí být pojištěna proti úpadku, i proto je důležité si vždy ověřit, jaká společnost zájezd skutečně pořádá a ověřit si, zda je pojištěna. "Lidé by si měli dát pozor na to, aby si nekupovali zájezdy u ilegální cestovní kanceláře," řekl Jan Papež, předseda asociace cestovních kanceláří.

Co není v cestovní smlouvě, jako by nebylo. Důkladně si ji proto vždy pečlivě pročtěte. Jen tak můžete uplatnit případnou reklamaci. "Určitě bych si dal pozor na to, jaký typ pokoje v tom hotelu mám. Obrázky v katalogu nemusí odpovídat tomu pokoji, který jsem si koupil," dodal Papež.

"Nám slíbili, že bude lepší ubytování a nebylo to ono. Nebylo to čistý, nebylo to tak, jak to popisovali," popsala své zkušenosti žena. Pokud ubytování nebo destinace neodpovídá nabídce cestovní kanceláře, je třeba reklamaci uplatnit ihned u cestovní kanceláře.

Pokud nepochodíte, můžete se obrátit i na Českou obchodní inspekci. Ještě před odletem si nezapomeňte vyřídit všechna potřebná víza a očkování, která některé země vyžadují. Bez nich může vaše dovolená skončit už na letišti. Důležitá je i platnost pasu. "Měla by vás cestovní kancelář upozornit, že to vízum potřebujete. Není povinná vám to vízum zařídit," dodal Papež.