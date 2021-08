Koupili si voucher, firma ale zdražila. Právník řekl, kdy může chtít doplatek

Zdražování se dotklo i některých zákazníků, kteří si koupili různé vouchery a poukázky. Lidem se tak stává, že po nich firmy chtějí doplatit rozdíl. Podle advokáta Pavla Kolesára na to za určitých podmínek mají právo.

Možnost nákupu poukazů dnes nabízí mnoho firem, zákazník si může vybrat z nespočtu možností. Před zakoupením by si ale vždy měl přečíst smluvní podmínky, jinak ho může čekat nemilá zkušenost. Podle advokáta Pavla Kolesára mají firmy právo si stanovit nejen, jak dlouho poukaz platí, ale požadovat například i doplatek při případném zvednutí cen.

"Pokud se nejedná o odvětví, které je regulované, což je výjimka, tak je to otevřená politika nabídky a poptávky. Když si koupíte například voucher na pět tisíc korun na nákup nábytku a necháte ho nevyužitý rok, tak se dá očekávat, že ty ceny nespadnou dolů a naopak dojde k určitému znehodnocení voucheru," vysvětluje Kolesár.

"Když si koupíte poukaz do bazénu s platností na rok a v mezidobí tam zdraží, měl by tu cenu držet. Ale v obchodních podmínkách může být klidně napsáno, že voucher platí jen do zveřejnění nového ceníku," dodává advokát. Pak zákazník nemá na výběr a musí si koupit novou vstupenku, nebo doplatit rozdíl.

Třeba v Aquapalace Praha návštěvníci, kteří si zakoupili voucher v určité hodnotě ještě před letošním zdražováním, musí zaplatit doplatek. Tuto zkušenost má i čtenář TN.cz, který si koupil přes cafeterii v rámci zaměstnaneckých benefitů poukaz na konci prosince. Během lockdownu byl ale aquapark zavřený a při srpnové návštěvě už hodnota poukazu nestačila, při vstupu tak musel doplácet.

Tyto podmínky ale platí pouze v případě, pokud se jedná o poukaz na určitou částku, zdůrazňuje mluvčí aquaparku Jana Jarošová. Naopak u poukazu, který návštěvníkovi zajišťuje například celodenní vstup, se žádný doplatek neplatí, bez ohledu na zdražování. "Pokud je to konkrétní vstupenka – na tři hodiny, na celý den, atd., je jedno, za kolik je, pořád platí až do vypršení platnosti. Většinou to máme na rok nebo šest měsíců," vysvětluje Jarošová.

"Veškeré vstupenky, vouchery apod., které byly zakoupeny v době uzávěry či před ní, byly automaticky prodlouženy o počet dnů uzávěry – 165 dnů," doplnila a zároveň dodala, že v případě, kdy už zákazník platný poukaz nebude chtít využít, má nárok na vrácení peněz.

Vrácení peněz

Ne všechny podniky umožňují poukaz opět vyměnit za peníze, upozorňuje Kolesár. Zákazník na to ze zákona právo nemá. Opět záleží na tom, co je ve smluvních podmínkách.

"Obecně se dá říct, že spíš v minoritě případů je zákazníkům umožněno voucher vrátit a vyměnit zpět za peníze," říká advokát. "Pro firmu by bylo jinak velmi těžké hospodařit. Pokud prodá vouchery, je to pro ni výtěžek, za který může najmout pracovní sílu a tak dále," dodal.

Výjimkou je zákon Lex voucher, kdy kvůli pandemii cestovní kanceláře za zrušené zájezdy mohou klientům nabízet vouchery a pokud je zákazníci využít nechtějí, mají nárok na vrácení peněz.