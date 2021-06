PRŮZKUM: Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN. Hnutí ANO by bylo třetí

Další průzkum volebních preferencí opět potvrdil trend poslední doby, kdy se hnutí ANO už neumisťuje na první pozici. Naopak nyní skončilo až třetí. Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a hnutí STAN. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos.

V říjnu čekají Českou republiku volby. Pokud by se konaly nyní, vyhrála by je koalice Pirátů a STAN. Té by dalo svůj hlas 23,7 % voličů. Oproti předchozímu měsíci jde ale o zhoršení o čtyři procentní body.



"Koalice Pirátů a hnutí STAN dosahuje zároveň největšího volebního potenciálu s výsledkem 40 %,“ uvádí odborníci.



Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), která si v porovnání s dubnovým měřením polepšila. Od voličů by získala 23,1 % hlasů, tedy o téměř jeden a půl procentního bodu více.



Hnutí ANO, které se dlouhou dobu těšilo z velké přízně lidí, by však nyní skončilo až třetí se ziskem 22,1 %. Za ním by následovalo hnutí SPD Tomia Okamury s 10,2 % hlasů a KSČM. Komunistům by dalo hlas 5,8 % voličů.



Do Sněmovny by se naopak nedostalo hnutí Přísaha (4,3 %), stejně jako sociální demokraté (4,1 %) nebo koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci (3,4 %).

Volební průzkum probíhal od 19. do 24. května 2021. Zúčastnilo se ho 1003 respondentů starších 18 let.

