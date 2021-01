Prymula chce očkovat vakcínou Sputnik! V EU přitom není schválená

Podle Romana Prymuly by Česko nemělo spoléhat pouze na Evropskou unii. Řekl to v rozhovoru pro web Novinky.cz. Exministr zdravotnictví chce, aby si Česká republika zajistila vakcínu sama. Prymula o tom bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).



V Evropské unii jsou nyní schváleny vakcíny od firem Moderna a Pfizer a BioNTech. V pátek by mohla být schválena také vakcína od firmy AstraZeneca. Společnosti se ale potýkají s problémy při výrobě. Slíbené dodávky snižuje Pfizer i AstraZeneca.



Roman Prymula, který je nyní poradcem premiéra, proto navrhuje, aby se Česká republika nespoléhala jen na Evropskou unii a vakcíny si zajistila sama. Vláda ale nemůže bokem nakoupit vakcíny například od firmy Pfizer, protože s ní má smlouvu unie. Česko si ale může samo koupit jiné vakcíny.



"Smlouva, která se týká Evropské unie, je jenom pro sedm výrobců, kteří ji s Evropskou unií uzavřeli. V případě dalších výrobců tady to omezení není. Pokud by to byla vakcína, která je neschválená v Evropské unii, tak je to možné udělat jedině cestou jako zvolilo Maďarsko, a to je emergentní použití jenom pro tu danou zemi s tím, že se to nesmí vyvážet kamkoliv dál," řekl Prymula webu.

Maďarsko je jednou ze zemí, kde vakcínou Sputnik očkují. Ruskou vakcínu schválily i země jako Írán, Argentina, Venezuela nebo Spojené arabské emiráty. Rusko už požádalo o její schválení v EU.

Anketa Mělo by se v Česku očkovat ruskou vakcínou? Ano 44 4 hlasy Ne 56 5 hlasů Hlasovalo 9 lidí.

V úvahu podle Prymuly přichází ještě čínská vakcína. "Vakcín v tuto chvíli není mnoho, protože zatím neprošly testováním. Jediné, o čem se dá mluvit, co už bylo naočkováno poměrně velké mase lidí, je celobuněčná čínská vakcína Sinopharm. Jinak těch vakcín opravdu není mnoho, protože jsou v testovacích fázích," řekl exministr.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se ale staví proti. Prymula o tom nicméně bude jednat s Babišem. "Určitě o tom diskutujeme. Je pravdou, že je to složitá cesta, nicméně je tu, takže se o tom asi bude dále debatovat," řekl Prymula.

Roman Prymula promluvil o nových mutacích viru. Dvoumetrové rozestupy podle něj už nebudou stačit. Podívejte se na rozhovor: