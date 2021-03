Prymula se stal poradcem prezidenta. "Dělám to bezplatně," prohlásil

Epidemiolog Roman Prymula se oficiálně stal poradcem prezidenta Miloše Zemana pro zdravotnictví. Za návrat do veřejné funkce to ale nepovažuje, poradenství má prezidentovi poskytovat bezplatně. Stalo se tak dva týdny poté, co ukončili spolupráci s premiérem po aféře s návštěvou fotbalového zápasu.

V polovině února Roman Prymula ohlásil, že se z veřejného života stahuje, nyní ale jeho jméno visí na seznamu poradců prezidenta Miloše Zemana na stránkách Pražského hradu. "Ano, mohu potvrdit, že jsem poradcem pro zdravotnictví," sdělil redakci TN.cz epidemiolog.

Své tvrzení, že se do veřejné funkce už znovu nevrátí, prý neporušil. "Dělám to bezplatně," vysvětlil. Poradcem se stal na žádost samotného prezidenta. "Ano, byl jsem požádán," konstatoval stručně Prymula.

To, že se epidemiolog stane součástí poradního týmu prezidenta, se očekávalo. Už minulý týden Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že se na Hradě o této variantě hovoří. "Pan prezident uvažuje o tom, že by nějakou formu spolupráce s panem profesorem Prymulou navázal," napsal ve čtvrtek.

Jméno Romana Prymuly se objevilo na stránkách Pražského hradu v pondělí ráno. Na seznamu je uvedený spolu s dalšími 14 oficiálními poradci. Ještě před několika dny byl přitom Prymula poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Jejich spolupráce skončila 18. února, v den, kdy kdy Prymula navštívil fotbalový zápas. Tentýž den vyzýval k tvrdému lockdownu. "Jestli něco nesnáším, tak je to papalášství. Pokud on nemá na to sociální inteligenci tak bohužel, je mi líto. On je odborník, ale evidentně nechápe, že nemůže kázat vodu a pít víno. Pokud ráno apeluje na lockdown, pak má jít příkladem. Proto jsem to ukončil," uvedl tehdy premiér.

Prymula se ale nechal slyšet, že se funkce vzdal sám a že odchází z veřejného života.