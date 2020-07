Putin může zůstat v čele Ruska i po konci funkce. Rozhodne referendum

V Rusku dnes končí referendum o ústavních změnách, které umožní Vladimiru Putinovi zůstat ve funkci až do roku 2036. Pokud si Rusové ústavní změny odhlasují, Putin by tak mohl kandidovat v dalších dvou volebních obdobích a skončit by měl ve svých osmdesáti čtyř letech. Mohl by se tak stát nejdéle vládnoucím představitelem země za posledních sto let.

Největší letošní politická událost v Rusku. Těmito slovy hodnotí zahraniční média referendum o ústavních změnách, které umožní Vladimiru Putinovi zůstat v prezidentském křesle do roku 2036.

Tedy i po vypršení nynějšího čtvrtého mandátu. Společně s premiérským obdobím by tak vedl zemi necelých třicet sedm let.

"Zdravím vás. Prvního července je hlavní den voleb. Drazí přátelé, žádám vás, abyste nechali zaznít svůj hlas. Hlas každého je ten nejdůležitější," prohlásila ruská hlava státu.

Kdyby Putin skutečně vydržel u moci až do roku 2036, zůstal by v prezidentském úřadu do svých čtyřiaosmdesáti let. Překonal by tedy ve vedení země Josifa Vissarionoviče Stalina, který byl u kormidla SSSR 30 let, nebo cara Mikuláše I., který Rusku vládl také tři dekády.

Tak dlouhé vládnutí není ale ve světě výjimkou. Například Fidel Castro stál v čele Kuby jako premiér a později jako prezident skoro půl století.

Bývalý vůdce Libye Muammar Kaddáfí vládl zemi od roku 1969 do roku 2011 – tedy dlouhých 42 let. Mezi evropskými panovníky patří k nejvytrvalejším rakouský císař František Josef I. Na trůn nastoupil v roce 1848 jako osmnáctiletý mladík a vládl až do své smrti v roce 1916.