Registrace k očkování pro starší 16 let se spustí 4. června, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že registrace na očkování pro lidi starší 16 let se spustí 4. června. V současné době se mohou registrovat lidé starší 30 let.

"Moc nás těší zájem o očkování. Ve věkové kategorii 30-50 čeká právě teď na první dávku 168 000 lidí. Registraci 16-29 let spustíme v noci z čtvrtka na pátek 4.6. Je to 1 485 433 lidí a věřím, že i nejmladší projeví velký zájem," napsal v neděli Babiš na Twitteru.

V Česku se mohou momentálně registrovat k očkování lidé starší 30 let. Národní očkovací centrum v pražské hale O2 universum navíc oznámilo, že bude v provozu celé léto. Pronájem byl prodloužen do 12. září. Za 4 týdny fungování se tam naočkovalo 100 tisíc lidí, od poloviny června by tam měli očkovat denně 7 tisíc lidí.

Co se týče očkování obecně, tak se stále nejvíce očkuje v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně dávek bylo zatím podáno v kraji Karlovarském. Celkem bylo podáno přes 5,2 milionu vakcín, dvěma dávkami bylo naočkováno přes milion lidí. Nejvíce se očkuje vakcínou Pfizer/BioNTech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) navíc schválila v pátek očkování mladistvých. Vakcínu od společnosti Pfizer/BioNTech mohou dostat děti ve věku od 12 do 15 let. V následujících měsících by se tak očkovat mohly i děti v České republice. Vakcinace by měla u mladistvých probíhat stejným způsobem jako u starších. To znamená dvěma dávkami v rozmezí alespoň tří týdnů.





