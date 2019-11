Policie už ví, jak došlo k nehodě u Špindlu. Řidiče mustangu obvinila

Řidič Fordu Mustang si vyslechl obvinění z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví. Trutnovští kriminalisté vycházeli ze znaleckých posudků, které vyloučily technickou závadu jak na Škodě Rapid, kterou řídil generál Jakubů, tak na Fordu Mustang, jehož řidič nehodu způsobil. Jedinou příčinou zbytečné tragické nehody byla podle znalců nepřiměřená rychlost, která dalece převyšovala v místě střetu povolenou devadesátku.

Ke srážce, která se Milanovi Jakubů stala osudnou, došlo na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Podle informací svědků tudy projíždělo hned několik sportovních vozů a jejich řidiči si hlavu s omezením rychlosti rozhodně nedělali.

Za volantem oranžového mustangu seděl amatérský závodník, který v rychlosti téměř 150 km/h nezvládl zatáčku a vjel do protisměru. Tam tou dobou projížděl generál Jakubů s manželkou. Zatímco on byl mrtvý na místě, jeho žena utrpěla vážná zranění. "My jsme nezávodili," dušoval se po události Chaura s tím, že v autě vezl syna řidiče dalšího sporťáku. Ani on nevyvázl z nehody bez zranění.

Kriminalisté zajistili veškeré kamerové záznamy z Vrchlabí a Špindlerova Mlýna, na kterých je záznam jízdy sportovních vozů z osudného dne k vidění. Případ dále vyšetřují.