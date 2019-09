Smrt generála Jakubů: Za volantem mustangu seděl syn vojáka

Paradoxem nehody, která se stala u Špindlerova mlýna, je fakt, že na smrti příslušníka Armády ČR má podíl syn jiného vojáka. Otec Vojtěcha Chaury je vedoucím starším důstojníkem Krajského vojenského velitelství v Pardubicích a může se chlubit hodností podplukovníka.



Vojtěch Chaura starší byl vynikajícím závodníkem v jízdě do vrchu a v devadesátých letech býval hvězdou šternberského Ecce Homo. V jízdě do vrchu je také mistrem České republiky.



Vůně benzínu tak byla logicky vášní i pro jeho syna, který už od 12 let proháněl motokáry a když dostal oficiální řidičák, začal jezdit soutěže do vrchu, rally sprint nebo okruhové závody. Sice nebyl tak úspěšný jako táta, pár vavřínů z regionálních klání ale doma má.

Ambice ale měl velké a tak založil svou závodní stáj a specializoval se na okruhová klání, kde jezdil s vozem BMW. Touha byla taková, že zprofesionalizovat celou svou závodní činnost a vydávat se na mezinárodní soutěže. Sám také pořádal srazy majitelů vozů s modro-bílou vrtulí ve znaku.



Po tragické nehodě u Špindlerova mlýna náhle zmizely webové stránky a facebookový profil stáje Vojtecha Chaury přestal fungovat. To je pochopitelný krok, protože pod profilovým obrázkem na osobním profilu závodníka, se strhla vlna nenávistných komentářů.

Není však stále jasné, co se doopravdy stalo. Podle policejní mluvčí Ivany Ježkové je příliš brzy na obvinění: "Nejprve musíme vyslechnout účastníka nehody a poté provést znalecké posudky, které mohou trvat i několik měsíců."

Z profilu samotného závodníka je ale zřejmé, že měl slabost i pro luxusní vozy. Právě v okázalém Fordu Mustang pak havaroval v serpentinách u Špindlerova mlýna. Přežil, stejně jako jeho 12letý spolujezdec. V autě, do kterého čelně narazil, ale zemřel jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky Milan Jakubů.



Vojtěch Chaura se ale k tragické nehodě postavil čelem a i nemocnice potvrdil, že byl řidičem vozu, který havaroval. „Ano, bohužel jsem to auto řídil. Jsem ještě v nemocnici. Všechno řešíme s policií. Spekulace, že oranžový mustang byl před červeným, jsou nesmysl, protože oranžový byl celou dobu za červeným. Na internetu se objevily různé spekulace a opravdu nemá smysl se jimi zabývat. Jsou to lidi, kteří k tomu nemají co říci,“ sdělil TN.cz.

