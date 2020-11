V Česku platí od pondělí 4. stupeň PES. Zjistěte, co všechno se mění

Pro přechod do čtvrtého stupně musí v Česku zůstat takzvaný index rizika minimálně týden na úrovni 75 a nižší. To se daří už od 9. listopadu. S novým stupněm se do škol vrací také část žáků, která byla do teď na distanční výuce.

Od 25. listopadu se do škol vrací žáci závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Následně se od 30. listopadu do škol vrátí také všichni žáci prvního stupně základních škol a žáci devátých ročníků. Ostatní třídy se musí ve škole střídat po týdnu, tak aby nedocházelo ke kontaktu žáků mezi sebou.

V obchodech i nadále zůstává omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. V prodejnách, kde jsou zákazníci počítání podle košíků, platí výjimka pro matky s kočárky. Zároveň se do kapacity nepočítají děti do 6 let věku. Zákaz nedělního prodeje zůstává.

- Obchody mohou mít otevřeno do 23 hodin

- Maminky s kočárky v prodejnách nemusí mít nákupní vozíky a podobně

- Dítě do šesti let doprovázející rodiče na nákupu se nepočítá jako další osoba

- Zákaz vycházení se zkrátí o dvě hodiny, lidé budou moci být venku do 23 hodin

- Bude povolen nákup vánočních stromků, ozdob i kaprů

- Otevřou se obchody se střelivem

- Otevřou se knihovny s výdejem knih přes výdejní okénko

- Počet účastníků shromáždění se zvyšuje ze dvou na šest

- Na svatebních a pohřebních obřadech může být 20 lidí

- Autoškoly budou moci uskutečňovat závěrečné zkoušky

- Pro farmářské trhy platí stejné podmínky jako pro obchody

Co se týče sportování, tak jsou povoleny profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže jsou i nadále zakázány. Venku lze sportovat maximálně do 6 osob. Vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena.

Protiepidemický systém PES:

Od pondělí jsou povoleny také odborné zkoušky, které se týkají především autoškol. Výdejní okénka mohou mít nově také knihovny. Obřadů se může účastnit až 20 lidí.

Další vlna rozvolňování může přijít už brzy. Hodnota indexu se totiž aktuálně blíží třetímu stupni. "Pokud vše půjde dobře, nový stupeň může nastat nejdříve za týden," uvedl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Blatný: Od pondělí začne první větší rozvolňování. Podívejte se na záznam tiskové konference: