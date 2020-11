Protiepidemický systém: Podrobné vysvětlení, jaká opatření zrovna platí

Systém PES funguje na základě výpočtu rizika šíření koronaviru. Podle zjištěného skóre následně ministerstvo zdravotnictví určí stupeň rizika. Stupňů je celkem pět. Nejnižší riziko má stupeň 1, nejrizikovější je stupeň 5. Každému stupni odpovídá určité bodové skóre.



Bodové skóre, které určuje stupeň rizikovosti, se počítá podle čtyř faktorů: Kolik lidí se v poslední době (14 dní) nakazilo (0-20 bodů), Kolik seniorů (lidé nad 65 let) se v poslední době (14 dní) nakazilo (0-20 bodů), Podle šíření covidu-19 v populaci (0-30 bodů) a Podle průměrné pozitivity testů za 7 dní (0-30 bodů).



Podle toho, jak je který stupeň závažný, určí ministerstvo zdravotnictví jeho bodovou hodnotu a následně sečte bodové hodnoty jednotlivých faktorů. Hypotetický příklad: Když bude za 14 dní 49 nakažených na 100 tisíc obyvatel, bude bodová hodnota 4 body. Pokud se nakazí 24 lidí nad 65 let, bude bodová hodnota druhého faktoru 2 body. Třetí faktor je reprodukční číslo, pokud to bude 0,9, dostane tento faktor 5 bodů. Pokud bude průměrná pozitivita testů 0,1, je to dalších 7 bodů. Hodnoty ministerstvo přepočítává každý den.

Podrobné bodové hodnocení jednotlivých faktorů:



Na celkové skóre mají vliv ještě další parametry, například mezitýdenní růst apod. Jinak se body za čtyři faktory sečtou, v tomto hypotetickém případě je výsledek 18 bodů. To znamená 1 stupeň rizikovosti.



Do nižšího stupně rizikovosti je možné přejít nejdříve po sedmi dnech, kdy je každý den bodové skóre nižší než aktuálně vyhlášený stupeň rizikovosti. Přechod na vyšší stupeň rizikovosti je možný nejdříve po třech dnech, kdy je v každém z nich vyšší bodové skóre než aktuálně vyhlášený stupeň rizikovosti. Snahou je předejít unáhleným změnám na základě jednodenních výkyvů. Vždy je možný posun jen o jeden stupeň rizika.

Stupeň rizikovosti se počítá pro celou republiku a zvlášť pro jednotlivé kraje. Nad stupeň 3 se ale počítá jen celostátně.



Nyní v České republice platí stupeň 5, aktuální skóre je 70, což odpovídá stupni 4. Do příští středy je proto nutné udržet skóre maximálně na hodnotě 75, aby bylo možné vyhlásil stupeň 4.



V tabulce níže si můžete přečíst, jaká omezení platí pro jednotlivé stupně rizika. Od 16. listopadu bude na portálu ministerstva zdravotnictví uvedený aktuálně vyhlášený stupeň rizikovosti a denní aktualizace bodového skóre, podle kterého si v tabulce můžete vyhledat aktuální omezení.



Zde si můžete přečíst podrobnou prezentaci ministerstva zdravotnictví k systému PES: Prezentace systému PES [pdf]