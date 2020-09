Rizikové už je celé Česko, rozhodli Němci. Zčervenaly poslední dva kraje

Poslední dva kraje, Ústecký a Moravskoslezský, které Německo doposud považovalo za bezpečné, v pátek odpoledne na tamním semaforu zčervenaly. Rizikové je tak už území celého Česka.

Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Bohužel to netrvalo dlouho. Německo právě rozhodlo o vyřazení zbylých dvou českých krajů (Ústeckého a Moravskoslezského) ze seznamu bezpečných oblastí. Za rizikovou tak považuje už celou ČR, a to s okamžitou platností," uvedl.

Po příjezdu z Česka vyžadují všechny německé spolkové země dvoutýdenní karanténu. "Tyto osobyí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu," uvedl resort zahraničí.

Pendleři, kteří pracují ve spolkových zemích sousedících s Českem, mají výjimku. Sasko s Bavorskem nevyžadují karanténu ani test při přeshraničním pohybu osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů. Bavorsko i při nezbytně nutných a nedoložitelných zdravotních cestách.

Bez karantény a testu se obejde rovněž tranzit přes Německo. "Průjezd Německem do jiného schengenského státu je možný, pokud lze věrohodně doložit, že v cestě bude možné na území jiného státu pokračovat (tj. bude umožněno vcestování do dalšího státu) a neexistuje jiná dopravní alternativa," upozornilo ministerstvo.

Některé spolkové země mohou karanténu předčasně přerušit při prokázání se negativním testem na koronavirus. Nesmí být starší 48 hodin.

V Německu také platí povnnosti nosit v uzavřených veřejných prostorech a prostředcích hromadné dopravy roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest. Nemusejí ji mít děti do šesti let a lidé, jejichž zdravotní stav to neumožňuje. Na ostatních místech úřady nošení roušek doporučují.