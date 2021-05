Rodiče se bojí, že nezvládnou zaplatit dětem tábory. Kvůli návrhu ministra

Před odjezdem na letní tábor nebo školu v přírodě se budou muset děti nejspíš otestovat PCR testem. Levnější a méně spolehlivý antigenní test stačit nebude. Pro některé rodiče by to ale znamenalo výrazné zdražení takových táborů, a to i o několik tisíc korun. Za nepřijatelné to považují i organizátoři letních pobytů. Ministerstvo zdravotnictví zatím nerozhodlo, zda budou testy hradit pojišťovny, nebo rodiče.

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně řeší, jaké podmínky budou muset splňovat děti před odjezdem na letní tábor. Jednou z nich má být i povinný PCR test na covid-19 provedený na oficiálním testovacím místě.

"Předpokládáme, že budeme vycházet z PCR testů, ono je to i výhodné v tom, že mají vlastně delší platnost, takže není potřeba děti zbytečně zatěžovat opakovanými odběry," prohlásil šéf resortu Petr Arenberger (za ANO).

Zatím ale není jasné, jestli budou testy hradit zdravotní pojišťovny, nebo rodiče. "S testováním vlastně počítáme, ale kdyby to měly být placené testy, které bychom si měli hradit sami, tak už by to byl velký zásah do rozpočtu," myslí si jedna z maminek. "Už dneska je tábor velmi drahá záležitost a pokud bychom platili ještě tyhle testy, tak už si to opravdu nemůžu dovolit," přidává se další.

Anketa Měly by být podmínkou odjezdu na letní tábor PCR testy? Ano a proplácet by je měla pojišťovna 41 76 hlasů Ano a platit by je měli rodiče 7 13 hlasů Ne, stačí antigenní testy 7 13 hlasů Ne, děti by se neměly testovat vůbec 45 83 hlasů Hlasovalo 185 lidí.

"My to budeme projednávat na příští vládě s tím, že bychom chtěli už mít dohromady jak letní tábory, tak i školy v přírodě vyřešeny a vlastně fungující od 31. května," ujišťuje ministr.

Testovat by se děti musely nechat maximálně 72 hodin před odjezdem. Jeden PCR test stojí v současnosti v průměru 1500 korun.



"Není možné omezit rodiče, kteří nemají na to, aby děti na tábor mohly jet, dlouhou dobu na to šetří, nacházejí se teď ve složité situaci, tak není možné jim tu situaci komplikovat tím, že stát stanoví nějakou podmínku, která pro ně nebude realizovatelná," myslí si Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže.

A nápad se příliš nezamlouvá ani samotným organizátorům. "Kvůli covidu musel provozovatel zvýšit cenu za ubytování a za stravu pro děti, takže i já jsem byla nucena navýšit cenu tábora a to o několik stovek, takže rozhodně jsem proti, protože kdybych měla žádat rodiče, aby platili za PCR testy, tak to by pro mě byla hanba a radši bych tábor zrušila," říká organizátorka táborů Anita Frýdová.

Podobné podmínky by měly platit i pro školy v přírodě. "Je to s podivem, protože prioritou mají být všude děti, jsou to akce, které mají vést k tomu, aby se děti dostaly do přírody, takže to, že se tady budou používat PCR testy, je trošku podivné," upozorňuje provozovatel dětských rekreací Robert Černý.

Loni prý na táborech organizátoři zaznamenali jen jednotky nakažených dětí.

Většina oslovených rodičů s PCR testováním dětí před letními tábory nesouhlasí: