Rodiče se bouří proti testování žáků. "Tak to je raději necháme doma!"

Rozhodnutí, že se další děti začnou vracet do škol, dychtivě očekávala snad většina rodičů. Pondělní oznámení ministrů Blatného a Hamáčka o povinném testování učitelů i žáků ale mnohé z nich nadzvedlo ze židlí. Někteří z nich dokonce trvají na tom, že své děti za takových okolností do školy nepošlou a zůstanou tak i nadále na distanční výuce.

Studenti závěrečných ročníků středních škol by se mohli podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vrátit do lavic už na přelomu února a března. Vše záleží na tom, jak rychle se podaří nastavit systém pravidelného očkování žáků a učitelů.

Ačkoliv rodiče již dlouho volají po návratu dětí do škol, podmínka testování se jim nelíbí. A dávají to dost jasně najevo. "Opravdu si chcete proti sobě poštvat matky? Protože my budeme děti chránit a nenecháme je ještě víc stresovat," vzkázala vládě pod facebookovým příspěvkem TN.cz naštvaně Zuzana.

"Pokud rodič odmítne nechat dítě testovat, to mu nebude umožněn přístup ke vzdělání jako ostatním? To by byla diskriminace, ne?" píše Soňa. Zatím není jisté, jak bude vláda postupovat v případě, když děti pravidelně testy nepodstoupí.

Anketa Souhlasíte s povinným testováním žáků? Ano, pomůže to zastavit šíření viru 35 129 hlasů Ne, děti by testy podstupovat neměly 65 239 hlasů Hlasovalo 368 lidí.

Podle Hamáčka by takové dítě do školy jít nemělo, dodal však, že je to jen jeho osobní pohled. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jej na pondělní tiskové konferenci doplnil slovy, že v sousedním Rakousku netestované děti zůstávají na distanční výuce.

Řada rozzuřených rodičů tuto variantu preferuje před testováním. "Ani náhodou, to se bude radši učit dál doma," konstatovala Hana. "Ať jdou do p*****, to si radši nechám děti doma," zastává stejný názor Alena. "Neexistuje. Nadávám teda, že děti nechodí do školy, ale testovat je fakt nenechám. To radši, ať jsou doma," tvrdí totéž Hedvika.

V komentářích častokrát zaznívá odpor proti způsobu testování, kdy se kvůli výtěru strká štětička hluboko do nosu. Návrh manuálu ministerstva školství, na který upozornil v úterý deník Právo, však počítá například s testy ze slin nebo kloktacími testy. Do nosu by si tak studenti nic strkat nemuseli.





