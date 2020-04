Rodiny řeší, co s vybranými penězi na Oliho či Maxe. Babiš s nimi nemluvil

Rodiny dětí, které trpí svalovou atrofií, začaly jednat se zdravotními pojišťovnami o proplacení drahé léčby. Malému Adámkovi už pojišťovna potvrdila, že lék uhradí, Oliverek a Maxík si ale ještě musí počkat. Jejich blízké teď navíc bombardují lidé s dotazy, co bude s penězi, které se na léčbu vybraly.

Zamotanější už situace malého Maxe, Olivera a Adama být nemůže. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice v neděli informoval o tom, že drahou léčbu spinální svalové atrofie (SMA), kterou chlapci trpí, proplatí pojišťovny, ty se ale o všem dozvěděly až v pondělí.

Babiš navíc nekomunikoval ani se samotnými rodinami. "Veškeré informace, které jsme v této věci obdrželi, byly z medií. V neděli odpoledne jsme se snažili dovolat tiskovému mluvčímu Andreje Babiše pro vysvětlení. Jelikož jsme se nedovolali, sepsali jsme veřejné prohlášení," uvedla pro TN.cz rodina nemocného Oliverka.

Žádost o úhradu pak zdravotním pojišťovnám podali lékaři z Fakultní nemocnice Motol, kde bude léčba probíhat, v pondělí. Komunikace mezi pojišťovnami, nemocnicí a rodinami se tak naplno rozběhla až během úterka. Dětem se SMA přitom rychle ubíhá čas, lék musí dostat, než dosáhnou věku dvou let.

"Žádost posuzuje individuálně revizní lékař zdravotní pojišťovny a rozhodující je splnění podmínek pro mimořádnou úhradu, které hovoří zejména o tom, že navrhovaná léčba je s ohledem na zdravotní stav konkrétního pojištěnce jedinou možnou," vysvětlil mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny Jiří Sochor.

To ale podle něj původní žádost neobsahovala, proto ji musí Motol ještě doplnit. Stejně hovoří i mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). "Žádost řešíme a v současné době očekáváme doplnění údajů od ošetřující lékařky z FN Motol. S rodiči malého Oliverka jsme v kontaktu," ujistila Elenka Mazurová.

"Genovou terapii opravdu Adámkovi zaplatí plně, v našem případě VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna). Teď už čekáme na pozvání do Motola na testy kvůli protilátkám," informovala zase rodina malého Adama. Později dodala, že chlapec jde na vyšetření na začátku května.

Všichni teď proto doufají, že se nedostatky podaří rychle napravit a vše půjde podle plánu. Jenže rodiny do toho musí řešit ještě jeden nečekaný problém - co s vysbíranými penězi. O tom, co s finančními příspěvky od dárců udělají, zatím rodiny finálně nerozhodly. Čekají, až budou mít jistotu, že pojišťovna lék proplatí.

Zároveň ale ujišťují, že peníze z transparentních účtů půjdou na dobré účely. Dary z nich totiž není možné vracet a nelze je ani použít jinak, než za jakým účelem byly vysbírány. Většina tak zřejmě půjde na potřebné rehabilitace a další pomůcky pro nemocné děti, ale také potřeby dalších lidí se SMA, provoz center pro ně či genovou lékárnu.

Podívejte se, co přesně Babiš v souvislosti s léčbou pro děti se SMA řekl: