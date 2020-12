Rok 2021 bude plný velkých změn: Peníze, práce, čas! PŘEHLED

Rok 2021 vidí optimisticky někteří ekonomové. Vliv na něj by měla mít především distribuce vakcíny proti onemocnění covid-19, která by měla mít za následek návrat k fungování ve světě tak, jak tomu bylo před pandemií.

"Já vidím rok 2021 především pozitivně. Myslím si, že s tím, jak začne postupná distribuce vakcíny, tak se i svět začne pomalu vracet do normálu. S tím, jak se otevřou restaurace, obchody a služby, tak se také začne opět zvedat ekonomika. Už teď můžeme na burzách vidět, že na to investoři čekají,“ řekl pro TN.cz ekonom Štěpán Křeček.

To, že situaci ve světě může změnit především vakcína, uvedl i lékař z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny Marek Petráš. Ten stál například za českou vakcínou, jejíž vývoj byl před pár týdny pozastaven.

Česko má už přislíbeno 3 miliony dávek vakcíny ze zahraničí. Podle Petráše však ještě není jasné, že vakcína bude opravdu fungovat a bude bezpečná. "Očkování může celou koronavirovou situaci zcela změnit,“ dodal lékař.

Skeptická k nadcházejícímu roku je naopak Pedagogická komora. Obavy tvoří především možná třetí vlna koronaviru, která by mohla opět ovlivnit školství. "Bojíme se, že by připadná další vlna probíhala stejně chaoticky jako ty předchozí. Jsou tu obavy, že nebudeme připravení. My jsme za Pedagogickou komoru navrhli vládě alternativu k systému PES. Základním pilířem je to, že by rozhodně neměla být rotační výuka, která nedává smysl," uvedl prezident Pedagogické komory pro TN.cz Radek Sárközi.

Očkování proti koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že vakcína by měla být v České republice dostupná nejpozději začátkem roku 2021. Vakcíny, které vyžadují nízké teploty skladování, budou převážně dodávány do velkých nemocnic, které mají potřebné vybavení. Riziková část populace by mohla podstoupit očkování během první poloviny roku.

"Konkrétně firma Pfizer se zavázala, že očkovací látku bude distribuovat na uvedené adresy přímo do těch vakcinačních center, takže tady sám výrobce to přiveze na místo, kde se očkovací látka bude aplikovat,“ popsal vakcinolog Roman Chlíbek.

Zrušení superhrubé mzdy

Jednou z nejvýraznějších změn, která nás čeká příští rok, je zrušení superhrubé mzdy. Poslanci zrušili superhrubou mzdu a snížili sazbu daně z příjmu na 15 procent. Navíc zvýšili daňovou slevu na poplatníka, která by se nově měla odvozovat od průměrné mzdy za předminulý rok, což v praxi činí téměř 800 korun měsíčně pro každého navíc.

Jak bude vypadat vaše čistá mzda po zrušení superhrubé mzdy a o kolik bude vyšší si můžete spočítač v tomto článku.

Pokud vše projde Senátem a daňový balíček podepíše prezident, znamená to pro všechny zaměstnance zvýšení čisté mzdy, u průměrných a nadprůměrných platů o tisíce korun měsíčně. A to už od výplaty za leden.

Novela zákoníku práce

Novelou zákona prochází také zákoník práce, který od 1. ledna umožní zřízení sdíleného pracovního místa pro dva zaměstnance. Dvěma zaměstnancům se stejným druhem práce umožní rozvrhnout pracovní dobu dle jejich vlastních potřeb a nároků zaměstnavatele, a to tak že v rámci pracovní doby bude pracovní místo vždy obsazeno alespoň jedním z nich.

"Jinými slovy zákoník práce nově umožní, aby zaměstnavatel vytvořil jedno pracovní místo, o které se v rozsahu pracovní smlouvou stanovených úvazků budou dělit dva a více zaměstnanců. Ti si po vzájemné dohodě sami rozvrhnou pracovní dobu do směn tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu, nejdéle však ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období,“ vysvětlil advokát Miroslav Šperka ze společnosti V4 Legal.

Vyplácení stravenek

Od příštího roku přichází také změna ve vyplácení stravenek. Zaměstnanci budou moci místo stravenek dostávat peníze. S revoluční změnou počítá novela zákona o daních z příjmů.

Volby do parlamentu

Významnou politickou událostí roku 2021 budou také volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ty rozhodnou o jejím složení na následující čtyři roky. Z posledních volebních průzkumů vyplývá, že i nadále mezi voliči v Česku vede Hnutí ANO. Jak si vedou ostatní strany, se podívejte zde.

Joe Biden 46. prezidentem USA

Změny čekají také světovou politickou scénu, jelikož 20. ledna by se měl úřadu amerického prezidenta ujmout vítěz letošních voleb Joe Biden. Biden plánuje zrušit většinu rozhodnutí, která Trump v posledních čtyřech letech učinil. Spojené státy by zastavily proces vystoupení ze Světové zdravotnické organizace a opět by přispívaly do rozpočtu UNESCO. Znovu by se připojily také k Pařížské dohodě o klimatu, jejímž úkolem je snížit emise skleníkových plynů.

Konec střídání času

Od roku 2021 by mělo v Evropské unii také skončit střídání letního a zimního času. V celé Evropě by tak mohl platit jeden čas, zatím ale není jasné, jaký by to měl být. Evropská unie v roce 2019 schválila jako lhůtu pro rozhodnutí právě rok 2021.

Zvýšení dávek

Od 1. ledna dojde také k valorizaci vyměřovacího základu dávek, což znamená, že se budou odvozovat od vyšších příjmů. Za následek to bude mít zvýšení jak nemocenských dávek, tak ošetřovného nebo důchodů. Podle nového návrhu by se měl průměrný starobní důchod zvýšit o 839 korun měsíčně. Jak bude vypadat v roce 2021 váš důchod si můžete spočítat v tomto článku.

Elektronické dálniční známky

Od 1. prosince tohoto roku je možné si nově koupit on-line dálniční známku na rok 2021. Řidiči tak už nepotřebují klasickou papírovou verzi. Elektronickou dálniční známku je možné koupit přes e-shop, na obchodním místě či v samoobslužném kiosku a ihned vyrazit na cestu.

