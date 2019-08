Rozbroje v sociální demokracii! Foldyna by podpořil i vládu bez ČSSD

Sociálnědemokratický poslanec Jaroslav Foldyna by v případě odchodu ČSSD z vlády dál podporoval kabinet Andreje Babiše. Bývalého místopředsedu ČSSD kritizoval v uplynulých dnech ministr zahraničí Tomáš Petříček. Foldyna nevyloučil ani pokus o návrat do vedení strany, která podle něj "ztratila azimut".

Pokud by ČSSD odešla z vlády, minimálně jeden její poslanec bude kabinet dál podporovat. V rozhovoru pro web iDNES.cz to prozradil bývalý místopředseda strany Jaroslav Foldyna. "Ano, já bych podporoval rekonstruovanou vládu," potvrdil Foldyna.

S Andrejem Babišem ale o podpoře nemluvil. Jestli by stranickou disciplínu porušilo více sociálních demokratů, Foldyna nechtěl komentovat.

V posledních dnech plní média jeho přestřelka s ministrem zahraničí a místopředsedou ČSSD Tomášem Petříčkem. Ten jej kritizoval za účast na nacionalistické konferenci, která probíhala coby protest proti průvodu menšin Prague Pride. Petříček o Foldynovi řekl, že není demokrat a ani sociální.

"Mě pan Petříček vůbec nezajímá. To je takový politik svazáckého typu, který v životě nechodil do práce. Zná maximálně kanceláře na Malé Straně a bruselskou atmosféru byrokratického procesu. To je sociální demokrat jako ´vyšitej´, ani neví, kde má fabrika dveře, kde jsou šatny, a že lidé chodí do kantýny na svačiny," vzkázal Foldyna v rozhovoru pro iDNES.

Nevyloučil ani to, že by sám opět kandidoval do vedení ČSSD, byť to zatím příliš reálně nevidí. V letech 2017 a 2018 byl necelý rok místopředsedou sociální demokracie. Současnému vedení ČSSD, v němž je kromě Petříčka také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou Foldyna také kritizuje, vyčítá nevyvození zodpovědnosti ze špatných volebních výsledků a příklon k liberálnímu křídlu.

Foldyna prozradil, že si více rozumí s SPD Tomia Okamury či s Trikolórou Václava Klause, než s Petříčkem. V ČSSD chce ale zatím zůstat, prý jej v tom podporují i voliči, kteří mu píší, aby ze strany neodcházel.

