Hrozí konflikt ve vesmíru? Ruské družice pronásledují americký satelit

Riziko podle něj představují dva ruské satelity, které sledují americkou družici. Pravidelně se k ní přibližují až na vzdálenost menší než 160 kilometrů. Podle Raymonda začala ruská vesmírná loď manévrovat s americkým satelitem již krátce po jeho vypuštění na oběžnou dráhu.



"Je to velice znepokojující a nebezpečná situace, která se odehrává ve vesmírném prostoru,“ uvedl John Raymond v rozhovoru.



Američané vyjádřili své znepokojení Moskvě diplomatickou cestou. Podobné situace byly přitom donedávna běžné pouze v rámci vzdušného prostoru a mezinárodních vod, kdy Američané hlásili pravidelné střety s ruskými loděmi či letadly.

The U.S. prefers that #space remain free of conflict. Potential adversaries have turned space into a warfighting domain. These recent activities are concerning & do not reflect the behavior of a responsible spacefaring nation. https://t.co/Z2LZGqLfqB