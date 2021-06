Velká změna v očkování proti covidu! Vakcína pro děti se obejde bez jehel

Rusko oznámilo, že testuje novou podobu svojí vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, kterou není třeba aplikovat injekční jehlou, ale je ve formě spreje do nosu. Tato šetrnější verze má být určena především malým dětem a k dispozici by mohla být údajně už v září.

O tom, že Rusko vyvíjí a testuje Sputnik V "do nosu," informoval o víkendu Alexander Gintsburg, jeden z tvůrců ruské vakcíny, který působí na Gamalejově výzkumném institutu epidemiologie a mikrobiologie, a kterého spolu s dalšími vědci před několika dny vyznamenal právě za vyvinutí Sputniku V ruský prezident Vladimir Putin.

Gintsburg uvedl, že vakcína ve spreji je vhodná pro děti ve věku od osmi do 12 let věku a že se na trhu může objevit už v září. Sprej pro malé pacienty využívá vakcínu Sputnik V, "jen místo jehly je nasazená tryska," cituje Gintsburga agentura TASS.

Při setkání s Putinem vědec uvedl i přesné datum, kdy se má "dětská" vakcína dostat do oběhu - je to 15. září. Výzkumníci látku testovali právě na dětech ve věku osm až 12 let a prý nezaznamenali žádné nežádoucí vedlejší účinky jako je zvýšená teplota. Gintsburg nicméně neřekl o testování nové formy vakcíny bližší podrobnosti, neví se tak například, kolik dětí se výzkumu vlastně zúčastnilo.

Vakcína Sputnik V stále nemá posvěcení Evropské lékové agentury a v Česku se s ní zatím neočkuje. Látku nicméně už povolilo například Maďarsko nebo Slovensko.

Jak probíhá očkování Sputnikem V na Slovensku, si připomeňte v reportáži: