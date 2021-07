Rybář z kauzy Bečva získal cenu! Má ji i pedagožka a mladý vědec

Environmentální cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. "My chceme pomocí této ceny vyzdvihnout osobnosti, které mají možnost posouvat hodnotové nastavení společnosti právě ve vztahu k životnímu prostředí a k přírodě," vysvětlil Petr Gazda, ředitel Nadace Partnerství.

Nominovaní jsou rozdělení do tří kategorií. Tou první je dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí. Druhá kategorie je za výjimečný počin a ta poslední je zase pro mladé za individuální, nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Jedním z oceněných je například i Stanislav Pernický, který se narodil u Bečvy, jen 300 metrů od ohniska jedné z největších českých ekologických katastrof posledních let. Celoživotní rybář a předseda Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou byl jeden z prvních, který dorazil k otrávené řece. Spolu s kolegy rybáři celou událost oznámil a vybíral uhynulé kusy z vody. Dohromady vylovili 44 tun ryb z kyanidem prosycené vody.

Spolu s kolegy se také od dubna loňského roku věnuje obnově života v Bečvě. Díky tomu se podařilo zarybnit postižený úsek už více než 30 tisíci nových ryb. "Starám se o události, které se udály na řece Bečvě. Ale nevím, jestli si tu cenu zasloužím. Měli by ji získat všichni rybáři, kteří tam pomáhali," sdělil pro TN LIVE Pernický.

Za dlouhodobý přínos si cenu odnesla Hana Korvasová, ředitelka Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Vzdělávání lidí v této oblasti se věnuje už přes 40 let. Z malé organizace vybudovala velkou s pěti pracovišti, kterými ročně projde více jak 28 tisíc dětí i dospělých.

"Na poli českého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty patří Hana mezi výrazné osobnosti. Je za ní vidět za 40 let obrovského množství práce. Její celospolečenský přínos je nevyčíslitelný," myslí si senátorka Anna Hubáčková, která stála za nominací Korvasové.

V poslední kategorii Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do Kristových let (33 roků včetně), si cenu vysloužil mladý věděc Michael Mikát. Ten se významně zasadil o to, aby se nezničila významná přírodní památka Na Plachtě v Hradci Králové. Přírodu zde ohrožovala výstavba silnice a mladý vědec tomu pomohl zabránit biologickým výzkumem, který svou studií dokázal, že v dané lokalitě žije mnohonásobně více živočichů, než podle oficiálních zdrojů.

A proč právě cena Josefa Vavrouška? Vavroušek byl první polistopadový ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.